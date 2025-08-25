バレーボールの国内最高峰の大同生命ＳＶリーグの大阪ブルテオンは２５日、新主将に日本代表オポジットの西田有志が就任したと発表した。２０２５〜２６年シーズンは１０月２４日に兵庫県で開幕する。

西田はチームを通じて「今シーズンからキャプテンという重要な役割を任せられた中で、しっかりと自分のパフォーマンスを発揮しながら、チームを勝利に導いていきたいと思います。また、キャプテンとして『なぜ』というワードをしっかりチームに浸透させてやっていきたいと思っています。全員が、何か起こった時に答えを求め続けて、手を取り合いながら常に成長に繋（つな）げていく。そんなチームを作っていきたいと考えていますので、皆さん『新・大阪ブルテオン』応援のほどよろしくお願いします！」とコメントした。

男子日本代表は９月に世界選手権（フィリピン）に挑む。西田自身は、個人でのトレーニングに励み、代表活動は一時休養している。

大阪ブルテオンは、昨季リーグではレギュラーシーズン（ＲＳ）で優勝したが、ＲＳ上位チームが進むチャンピオンシップ（ＣＳ）の準決勝でＲＳ４位の愛知に敗れている。今季は１０月２４日に昨季ＣＳ王者で日本代表の高橋藍（らん）が主将に就任したサントリーとの一戦（兵庫・ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ）で開幕を迎える。