¥¢¥á¥Õ¥È¡ÖÆüÂçÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¡ÖËÜÆü¤Î»þÅÀ¤ÇÆÃ¤Ë¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ä´ØÅì³ØÏ¢
¡¡´ØÅì³ØÀ¸¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¤Ï£¸·î£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£²£°£²£µÇ¯´ØÅì³ØÀ¸¥ê¡¼¥°¤Î³«Ëëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¹ÅÄ·ÄÂåÉ½Íý»ö¤¬¡¢ÆüÂç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î¸å·ÑÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢£¶·î¤Î·èµÄ¤Ç£²Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¤âÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛµ¡¹½¡Ê£Ê£Ó£Á£Á¡Ë¤ËÃçºÛ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö°ìÉô¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ÆüËÜÂç³ØÍ»Ö¤Î²ñ¤Î·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Íý²ò¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜÆü¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Ï¡¢£²£³Ç¯£¸·î¤ËÉô°÷¤Î£±¿Í¤¬³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ª¤è¤ÓÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤ËÌµ´ü¸Â³èÆ°Ää»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ôÌ¾¤ÎÉô°÷¤¬°ãË¡ÌôÊª½ê»ý¡¦»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Âç³ØÂ¦¤Ï»öÂÖ¤ò½Å¤¯¤ß¤Æ£²£³Ç¯¤ËÇÑÉô¤ò·èÄê¡££²£´Ç¯£²·î¤Ë¤Ï´ØÅì³ØÏ¢¤òÃ¦Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯£µ·î¤ËÉÔ¾Í»ö¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸µÉô°÷¡¢¿·ÆþÀ¸¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ¡ÖÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤¬È¯Â¤·¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÅì³ØÏ¢¤Ï¡¢£¶·î£±£·Æü¤ÎÍý»ö²ñ¤ÇÍ»Ö¤Î²ñ¤Î¿·µ¬²ÃÌÁ¤òÇ§¤á¡¢½êÂ°¥ê¡¼¥°¤Ï£²Éô¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£