¼«Å¾¼Ö¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤«¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸ÂáÊá¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤¬ÄÌÊó¤·¤¿¤Î¤ÇÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡×ËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊýÌÌ¸üÊÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î25Æü¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¾å»ÎËÚÄ®¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¥À¥ª¡¦¥Á¥å¥ó¡¦¥Á¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥ªÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯5·î24Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÌ¹Åç»Ô¤Î¶µÍ¡¤ÎÃËÀ¡Ê51¡Ë¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¤í¤Ã¹ü¹üÀÞ¤Î½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥À¥ªÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾×ÆÍ¤Î¸å¤¤¤Ã¤¿¤óÄä¼Ö¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ë¶î¤±´ó¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µß¸îÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤é¤º¸½¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¸åÂ³¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Ê¤É¤òÁÜºº¤·¡¢¥À¥ªÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆÃÄê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥ªÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¿Í¤¬ÄÌÊó¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£