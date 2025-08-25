彼女をドン引きさせる「Facebookの黒歴史」９パターン
仕事などのしがらみと関係なく、素の自分の姿で楽しめるSNS。自由すぎる振る舞いをしてしまい、あまり他人に見られたくない過去がある人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性433名に聞いたアンケートを参考に「彼女をドン引きさせる『Facebookの黒歴史』」をご紹介します。
【１】エロ系のコミュニティに入り浸っていた
「最低！彼女として恥ずかしい」（20代女性）というように、「エロ」に抵抗を抱く女性は多いので、エッチなコミュニティに参加していた過去は間違いなく黒歴史でしょう。特殊な趣味が発覚すると、別れの原因にまで発展しかねません。絶対に彼女に見つからないよう、入念に証拠を消しましょう。
【２】失恋を引きずって女々しい日記を書いた
「まわりの反応が見えてないところがイタい」（20代女性）というように、痛々しいつぶやきは同情よりも苦笑を誘ってしまうようです。男性の「構ってちゃん」は女性よりも鬱陶しがられそうなので、失恋しても「男友達に相談する」などFacebook以外の方法で解消してはいかがでしょうか。
【３】内輪のノリで友達や同僚の悪口をふりまいた
「バレなければいいと思ってるところが卑怯」（20代女性）というように、本人不在をいいことに、好き放題に他人を批判していると、イメージ悪化は避けられないようです。基本的に、ネットに書き込んだデータはどこかに残ってしまうもの。気軽に愚痴を言ってすっきりできる場所ではないのだと肝に銘じましょう。
【４】犯罪スレスレの行為を自慢した
「全然笑えない。大人がすること？」（20代女性）というように、ネット上で犯罪、もしくはスレスレの悪行を発表すると、誰かを不快にさせるかもしれません。自慢にならないどころか、人間性を疑われかねないので、悪ふざけでもやめたほうがよさそうです。
【５】下手なポエムを大量に投稿した
「恥ずかしー。キャラが違いすぎる！」（20代女性）というように、意外な趣味も彼女を驚かせることがあるようです。誰かに読んでもらいたい気持ちはわかりますが、とりあえずペンネームを使って、Facebookとは別の個人ブログに投稿してみてはいかがでしょうか。
【６】実名で下ネタコメントを残していた
「悪ノリしただけかもしれないけど、引いた」（20代女性）というように、下品な発言が波紋を呼ぶこともあるようです。他人のページに残したコメントは、誰の目に触れるかわかりません。ある意味、自分のページへの書き込みより慎重になったほうがいいのではないでしょうか。
【７】元カノとの愛の歴史をつぶさに投稿した
「『初キス』とか、できれば知りたくなかったかも」（10代女性）というように、過去の恋愛の記録が後々問題になることもあるようです。幸せモードのときは勢いでしてしまうこともありますが、そのときの彼女だけに見える「限定公開」にしておけば安心でしょう。
【８】Facebookでの出会いを求め、女子を口説きまくった
「チャラい！イメージが変わった」（20代女性）というように、女子にコンタクトをとりまくっていた過去があると「軽い男」のレッテルを貼られかねないようです。友達内の女子比率が高い場合も「どんな知り合い？」と訝られてしまうので、誰彼構わずつながるのは控えたほうがいいでしょう。
【９】自分撮りにハマり、キス顔を世界に公開した
「ギョッとした。こういう人だったんだ…」（20代女性）というように、大量にアップした自分撮りの写真を発見されてしまったら、ナルシスト疑惑をかけられても仕方がないでしょう。「やっちゃったな」と後悔しているなら、こまめに消したほうが賢明かもしれません。
隠しておきたい趣味や発言など、Facebookにはさまざまな黒歴史があるようです。やってしまったことは「見つからないよう努力する」しかありませんが、これを教訓に今後は軽率な言動は控えましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年4月10日から17日まで
対象：合計433名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】エロ系のコミュニティに入り浸っていた
「最低！彼女として恥ずかしい」（20代女性）というように、「エロ」に抵抗を抱く女性は多いので、エッチなコミュニティに参加していた過去は間違いなく黒歴史でしょう。特殊な趣味が発覚すると、別れの原因にまで発展しかねません。絶対に彼女に見つからないよう、入念に証拠を消しましょう。
「まわりの反応が見えてないところがイタい」（20代女性）というように、痛々しいつぶやきは同情よりも苦笑を誘ってしまうようです。男性の「構ってちゃん」は女性よりも鬱陶しがられそうなので、失恋しても「男友達に相談する」などFacebook以外の方法で解消してはいかがでしょうか。
【３】内輪のノリで友達や同僚の悪口をふりまいた
「バレなければいいと思ってるところが卑怯」（20代女性）というように、本人不在をいいことに、好き放題に他人を批判していると、イメージ悪化は避けられないようです。基本的に、ネットに書き込んだデータはどこかに残ってしまうもの。気軽に愚痴を言ってすっきりできる場所ではないのだと肝に銘じましょう。
【４】犯罪スレスレの行為を自慢した
「全然笑えない。大人がすること？」（20代女性）というように、ネット上で犯罪、もしくはスレスレの悪行を発表すると、誰かを不快にさせるかもしれません。自慢にならないどころか、人間性を疑われかねないので、悪ふざけでもやめたほうがよさそうです。
【５】下手なポエムを大量に投稿した
「恥ずかしー。キャラが違いすぎる！」（20代女性）というように、意外な趣味も彼女を驚かせることがあるようです。誰かに読んでもらいたい気持ちはわかりますが、とりあえずペンネームを使って、Facebookとは別の個人ブログに投稿してみてはいかがでしょうか。
【６】実名で下ネタコメントを残していた
「悪ノリしただけかもしれないけど、引いた」（20代女性）というように、下品な発言が波紋を呼ぶこともあるようです。他人のページに残したコメントは、誰の目に触れるかわかりません。ある意味、自分のページへの書き込みより慎重になったほうがいいのではないでしょうか。
【７】元カノとの愛の歴史をつぶさに投稿した
「『初キス』とか、できれば知りたくなかったかも」（10代女性）というように、過去の恋愛の記録が後々問題になることもあるようです。幸せモードのときは勢いでしてしまうこともありますが、そのときの彼女だけに見える「限定公開」にしておけば安心でしょう。
【８】Facebookでの出会いを求め、女子を口説きまくった
「チャラい！イメージが変わった」（20代女性）というように、女子にコンタクトをとりまくっていた過去があると「軽い男」のレッテルを貼られかねないようです。友達内の女子比率が高い場合も「どんな知り合い？」と訝られてしまうので、誰彼構わずつながるのは控えたほうがいいでしょう。
【９】自分撮りにハマり、キス顔を世界に公開した
「ギョッとした。こういう人だったんだ…」（20代女性）というように、大量にアップした自分撮りの写真を発見されてしまったら、ナルシスト疑惑をかけられても仕方がないでしょう。「やっちゃったな」と後悔しているなら、こまめに消したほうが賢明かもしれません。
隠しておきたい趣味や発言など、Facebookにはさまざまな黒歴史があるようです。やってしまったことは「見つからないよう努力する」しかありませんが、これを教訓に今後は軽率な言動は控えましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年4月10日から17日まで
対象：合計433名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査