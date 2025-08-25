くるっと回して、サッと取り出す。どこからでも使える収納ラック【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
見せる・しまうを両立。回転式ラックで空間を有効活用【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの本棚は高さ約45センチメートル・幅奥行約43センチメートルのコンパクトサイズながら、4面すべてを収納スペースとして使える360度回転式ラック。部屋の隅やデッドスペースにも収まり、圧迫感を与えず、空間を広く見せるロータイプ設計。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
回転式ならではのアクセス性で、読みたい本やDVDをどこからでもサッと手に取れる。仕切り付き構造により、回転時でも中の本が倒れにくく安定して収納できるのも特徴。
→【アイテム詳細を見る】
収納目安としては、2〜3段目にB6判コミックやハードカバー、4段目には雑誌サイズも対応。可動式ではないものの、棚板は1枚あたり約8キログラムの耐荷重でしっかりとした作りとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
見た目以上に大容量。置き場所を選ばず、見やすさ・取り出しやすさ・省スペース性を兼ね備えた、使い勝手のよい一台だ。
見せる・しまうを両立。回転式ラックで空間を有効活用【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの本棚は高さ約45センチメートル・幅奥行約43センチメートルのコンパクトサイズながら、4面すべてを収納スペースとして使える360度回転式ラック。部屋の隅やデッドスペースにも収まり、圧迫感を与えず、空間を広く見せるロータイプ設計。
→【アイテム詳細を見る】
回転式ならではのアクセス性で、読みたい本やDVDをどこからでもサッと手に取れる。仕切り付き構造により、回転時でも中の本が倒れにくく安定して収納できるのも特徴。
→【アイテム詳細を見る】
収納目安としては、2〜3段目にB6判コミックやハードカバー、4段目には雑誌サイズも対応。可動式ではないものの、棚板は1枚あたり約8キログラムの耐荷重でしっかりとした作りとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
見た目以上に大容量。置き場所を選ばず、見やすさ・取り出しやすさ・省スペース性を兼ね備えた、使い勝手のよい一台だ。