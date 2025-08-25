¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÌÂÏÇ¤Ê¹Ô°Ù¤ËÁø¶ø¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¢ª²áµî¤Ë¤âÈï³²¼Ô¤¬¡Ö¥Þ¥Ê¡¼ºÇ°¡×¡Ö½¤¤¤¬¡×
¡¡¡Ö¤¢¡Á¤¤¡¢¤È¤¥¤¤¤Þ¤Æ¤§¡Á¤ó¡ª¡×¤Î¥®¥ã¥°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö¤Ç¤¹¤è¡£¡×¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤Ï8·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÌÂÏÇ¤Ê¹Ô°Ù¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ä´Ö¤«¤éÂ¾¿Í¤ÎÂ¤ÎÎ¢¤¬¡Ê¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Á°¤ÎÀÊ¤Î¾èµÒ¤¬ÁëÏÈÅÁ¤¤¤ËÂ¤òÅê¤²½Ð¤·¡¢Â¤ÎÎ¢¤¬¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤ó¤ËÇ÷¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾èµÒ¤Ï·¤¤òÃ¦¤®¡¢Î¾Â¤òÁëÏÈ¤Ë¾è¤»¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖSNS¤Ç¤¿¤Þ¤ËÎ®¤ì¤ÆÍè¤Æ¤ÆÅÔ»ÔÅÁÀâ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥ª¥¤¤Ï¡×¡Ö»ä¤â¤ä¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¿·´´Àþ¤äÈô¹Ôµ¡¡¢Ä¹µ÷Î¥¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎºÂÀÊ¤ÎÉªÃÖ¤¤ËÁ°¸å¤Î¾èµÒ¤¬Â¤òÃÖ¤ÉÔÌû²÷¤À¤Ã¤¿¡¼¡¼¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤¬ºÇ°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÂÏÇ¡×¡ÖÂ¤Î½¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤«¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤³¤ÏÂÃÖ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤ó¤Ï1976Ç¯2·î12Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÆÃµ»¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡£µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£NSCÅìµþ¹»7´üÀ¸¡£Æ±´ü¤Ë¤Ï¤³¤¬¤±¤ó¤µ¤ó¡¢¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¤µ¤ó¤é¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£