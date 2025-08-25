¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¡·Ý¿ÍÆ±»Î¤Î¡ÈÇ®°¦µ¿ÏÇ¡ÉË½Ïª¤·¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡¡²ø¤·¤¤¸ÀÆ°¤ËÃíÌÜ¡Ö°¦¤ª¤·¤¤´é¤Ç¸«¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê42¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£·Ý¿ÍÆ±»Î¤ÎÇ®°¦¤òÂçÃÀÍ½ÁÛ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÇ®°¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤¢¤ë·Ý¿ÍÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¡ÖËÍ¡¢ÉÊÀî¾±»Ê¤ÎÉÊÀî¤µ¤ó¤Ë¤è¤¯°û¤ß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÎã¤¨¤Ð¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¹âÌî¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¿®»Ò¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÉÊÀî¤µ¤ó¤Ã¤Æ¼ò¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÆ±¤¸ÏÃ¤ò5²ó6²ó¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¿®»Ò¤ÏÉ¬¤º½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¥Î¥ê¤Ç¾Ð¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢4»þ¤È¤«¤Þ¤Ç°û¤à¤È¡¢¿®»Ò¤Ï¿²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¶á¤¤¸åÇÚ¤Ï¡Èµ¯¤¤í¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÉÊÀî¤µ¤ó¤Ï¡È¤ª¤¤¡¢¤¨¤¨¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é°¦¤ª¤·¤¤´é¤Ç¿®»Ò¤ò¸«¤Æ°û¤à¤ó¤Ç¤¹¡×¤È2¿Í¤Î¸ÀÆ°¤ò²ø¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ¢Âð¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¡Ö¤Þ¤º½é¤á¤ËÉÊÀî¤µ¤ó¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿®»Ò¤Ï°ìÈÖ±ó¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¼Ö¤ÇÁ÷¤í¤¦¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡ÈÂç¾æÉ×¡É¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤É¤³¤«¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Ã¤«¤Ç¡ÊÉÊÀî¤È¡Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿äÂ¬¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Ã¤«¤éËÍ¤ÎÌ´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2027Ç¯¤Ë¡ÊÇ®°¦¤¬¡Ë¥Ð¥ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÃÀÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡Á¡ª¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¿¤À»ö¼ÂË½Ïª¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¤ó¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£