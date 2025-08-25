¡Ö¥¬¥ó¥À¥à ¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¡×¤Î¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG ¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹(¥¨¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È³ÐÀÃ»þ)¡×¤Ï2026Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¡ª¡Ú#¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®¡Û¡ÖHG ¥·¥ã¥ê¥¢ÀìÍÑ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à(GQ)¡×¤Ï2026Ç¯2·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 ¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹(¥¨¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È³ÐÀÃ»þ)¡×¤È¡ÖHG 1/144 ¥·¥ã¥ê¥¢ÀìÍÑ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à(GQ)¡×¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2026Ç¯1·î¤È2·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï¡Ö¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹(¥¨¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È³ÐÀÃ»þ)¡×¤¬2,860±ß¡¢¡Ö¥·¥ã¥ê¥¢ÀìÍÑ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à(GQ)¡×¤¬3,630±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬³ÐÀÃ¤·¤¿¡ÖGQuuuuuuX¡×¤È¡¢¥·¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ë¤¬Åë¾è¤¹¤ë¡Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à¡×¤ÎÀìÍÑµ¡¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆ±¼Ò¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖHG¡Ê¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¡Ë¡×¤Ç¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡º£²ó8·î25Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÇÛ¿®¡Ö¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿® Âè2²ó¡ª¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹(¥¨¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È³ÐÀÃ»þ)¡×¤ÏHG¤Î¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤éÆ¬Éô¤Î³«ÊÄ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢¡Ö¥·¥ã¥ê¥¢ÀìÍÑ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à(GQ)¡×¤Ë¤Ï¶ä¿§¤Î¥µー¥Ù¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿® Âè2²ó¡ª¡Û
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º