「少し休んだ方がいい」疲れすぎた同僚、驚くべき行動に思わず…「距離置いた方がいい」「面白くてむせた」【ママリ】

疲れすぎ？コーンフレークに話しかける同僚への助言に5900いいね

ご紹介するのは、エクストリームメテ子👾(@extrmmtkchan)さんの投稿です。忙しさが続くと、疲れから思わぬ言動をしてしまうことがありますよね。メテ子さんの同僚は、朝食のコーンフレークに「アレクサ」と話しかけたうえ、少し動いた気がすると話しました。その様子を見たメテ子さんはある言葉を伝えたそうですが？

同僚が、今朝コーンフレークにアレクサって話しかけたら少し動いた気がするんですよ。って訳の分からない事を言ってたので、少し休んだ方がいいと伝えました。

エクストリームメテ子さんの同僚は相当お疲れだったのかも…。エクストリームメテ子さんは「少し休んだ方がいい」と伝えざるを得なかったようです。この投稿には「とりあえずコーンフレークと距離を置いた方がいい」「面白くてむせた」といった声が寄せられていました。



笑い話のようでありながら、実は疲労のサインかも。同僚の方はもちろん、誰でも疲れをためすぎないように気を付けなくてはと思わされるお話でした。

「明日からやっちまう」洗濯物を取り込む際の替え歌に18万いいね

ご紹介するのはカニ(@Macaronicc)さんの投稿です。家事は毎日のことで、なかなか楽しくやるというのも難しいですよね。音楽やラジオをかけながら、という方もいるのではないでしょうか。



投稿したカニさんは洗濯物を取り込む際に、心の中である曲を再生しながら歌っているそう。明日からの家事が楽しみになる、ある曲とは。きっと皆さんも明日から試したくなってしまうはず。

あまり人には言ってないんですが、俺は干してる洗濯物を取り込んでる時に心の中でラルクのHONEYを再生しながらHYDEの声で「乾いた～」「これも乾いた～」などと言っている

カニさんが心の中で再生していた曲は、L'Arc～en～Cielの「HONEY」という曲 でした。確かにそう言われてみると、歌詞が洗濯にピッタリかもしれませんね。風が吹く情景が浮かんでくるようです。



この投稿には「今日から洗濯にこれ取り込みたい」といったさっそく試してみたいという方が殺到。例にあがった部分以外でも洗濯に使えるフレーズ満載の曲だったようで、フレーズ例もたくさん投稿されました。また「私は～の曲を歌っている」といったおすすめの曲と家事を紹介している方も。歌にすることで歌詞と家事が合わさり、ちょっと楽しくなるのでしょうね。



明日からの家事がより楽しくなる工夫を紹介された素晴らしい投稿。ぜひ試してみてくださいね。

「おじさんを完全に消す方法」Xで出されたヘルプに10万いいね

ご紹介するのは喘息猫(@nekokaitai1357)さんが投稿していたおもしろエピソード。ある日、偶然九条ネギをくれたおじさんの似顔絵を描いてXで紹介した喘息猫さんですが、その際にペンのインクがテーブルにうつってしまいました。そこで、ちょっと変わったハッシュタグで助けを求めることに。それは「#転写おじさん#ネギおぢ#おじさんを完全に消す方法」さてどうなったのでしょうか？

©nekokaitai1357

助けてください😭



ネギくれたおじさんがダイニングテーブルに転写されてしまいました😭



・ナノックス

・マイルドクレンジング

・消しゴム



試しましたが取れません😣



テーブルは木製です。

どなたかおじさんを完全に消す方法を教えてください🥺(できれば自宅にあるもので)

Xに投稿しようとして描いた似顔絵が、テーブルにうつってしまうとは…。席に座るたびに似顔絵のおじさんと目があうのはさすがに気まずいですよね。



Xで助けを求めたところ、油性ペンを消すためのあらゆる方法が寄せられました。アドバイスを実行したところ無事におじさんは消えたそうで、喘息猫さんは「歯ブラシに歯磨き粉つけてゴシゴシ→除光液で拭きとったところ、目を凝らして見ないと分からないレベルになりました」と投稿しています。



投稿を見たユーザーからは「これでおじさんの恩を忘れないね」「消せてよかった」と一笑いさせてもらった様子のリプライが集まっていました。ちなみに、この愛嬌のあるおじさんのイラストは「ネギくれたおじさん」としてLINEスタンプも販売しているそう。



投稿者・喘息猫さんのうっかりにたくさんの声が寄せられ、温かい気持ちになるおもしろ投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）