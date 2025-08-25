海でも陸でも。地球にやさしい高機能ラッシュガード【ビラボン】のラッシュガードがAmazonに登場中‼
濡れても乾いても快適。動くあなたに寄り添うフーディー【ビラボン】のラッシュガードがAmazonに登場!
ビラボンのラッシュガードは、リサイクルポリエステルのスムース生地を使用した、軽量でなめらかな肌触りの一枚。環境への配慮と快適性を両立させた設計で、UPF50+のUVカット性能により、強い日差しのもとでもしっかり紫外線から肌を守る。
サーフィンやマリンスポーツはもちろん、ランニングやトレーニングなどのアクティブシーンにも適しており、水に濡れても乾きが早く、動いてもストレスのない着心地が続く。
ジップアップ仕様のため、着脱しやすく、重ね着スタイルにも対応。
アウトドアをもっと自由に、もっと快適に。環境にもアクティビティにも寄り添う、万能なフーディー型ラッシュガード。
