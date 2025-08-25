ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

濡れても乾いても快適。動くあなたに寄り添うフーディー【ビラボン】のラッシュガードがAmazonに登場!

1


ビラボンのラッシュガードは、リサイクルポリエステルのスムース生地を使用した、軽量でなめらかな肌触りの一枚。環境への配慮と快適性を両立させた設計で、UPF50+のUVカット性能により、強い日差しのもとでもしっかり紫外線から肌を守る。

2


サーフィンやマリンスポーツはもちろん、ランニングやトレーニングなどのアクティブシーンにも適しており、水に濡れても乾きが早く、動いてもストレスのない着心地が続く。

3


ジップアップ仕様のため、着脱しやすく、重ね着スタイルにも対応。

4


アウトドアをもっと自由に、もっと快適に。環境にもアクティビティにも寄り添う、万能なフーディー型ラッシュガード。