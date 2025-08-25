wakemakeから新作リップとハイライター登場♡今っぽツヤ顔に

韓国発「wakemake」から、メイク好きの心をときめかせる新製品が2025年9月12日に発売されます。自然な血色感¹を叶える「ヘルシーグロウバームスティック」と、透明感¹をプラスする「シアーブリーズハイライター」の2品。どちらも軽やかな使い心地と今っぽい抜け感が魅力で、秋の新しいメイクスタイルをアップデートしてくれます。

軽やかに彩る10色リップスティック

「ヘルシーグロウバームスティック」は全10色、各1,540円（税込）。

唇にスッとなじみ、うるおいと血色感¹をプラスする軽やかなリップです。ラズベリーシードオイル²配合でしっとりとしたツヤ感を演出。

01シャワーピーチや05ロージーナップなど日常使いにぴったりな色から、07ベリーフラッシュや10フィグレッドなど華やかに彩るカラーまで、シーンに合わせて選べるのも魅力です。

チークとしても使える万能さも嬉しいポイント♡

*2 （ラズベリー種子油／コハク酸トコフェロール）アミノプロパンジオールエステルズ（整肌成分）

【新作】キスミー フェルムのリップグロスが登場！美容液95％配合でふっくら唇へ

透明感*¹を演出するハイライター

「シアーブリーズハイライター」は全3色展開、各1,760円（税込）。

パステル調のシアーパールが光を集め、素肌からにじむようなツヤをプラスします。粉感ゼロのジェルベースパウダーが長時間密着し、くすみを自然にカバー*¹。

01パーリーベージュは上品なシャンパンカラー、02ピンクシェルはマーメイドのような透明感、03レモニーは爽やかに輝くレモンカラー。

鼻筋やデコルテにひと塗りするだけで、メイク上級者のような洗練フェイスに仕上がります♪

*1 メイクアップ効果による

今秋のマストバイコスメ♡

wakemakeの新作「ヘルシーグロウバームスティック」と「シアーブリーズハイライター」は、毎日のメイクをもっと自由に楽しませてくれる存在。

価格も1,540円（税込）～と手に取りやすく、気分やシーンに合わせて色や質感を選べます。自然な血色感と透明感を叶える2つのアイテムで、秋の新しい自分に出会えるはず。

シンプルに、でも印象的に。そんな理想のメイクを後押ししてくれる心強いコスメです♡