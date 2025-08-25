¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¡¢Á°ÅÄÍª¸à¤Î¼¡ÀïÅÐÈÄ¤Ë¸ÀµÚ¡¡2ÈïÃÆÅÐÈÄ¤Ë¡Ö¤¤¤º¤ì¤¢¤½¤³¤ÇÀèÈ¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦À®Ä¹¤·¤è¤¦¡¢¤È¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼êÎý½¬¡Ê25Æü¡¢¹°Á°¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï25Æü¡¢Á°ÅÄÍª¸àÅê¼ê¡Ê20¡Ë¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£ºÆÅÐÏ¿¤Ï9·î4Æü°Ê¹ß¡£
¡¡25Æü¤Ë¹°Á°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀèÈ¯Åê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¼¡¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢1·³¤ÎÀèÈ¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÈ÷¤¨¤ë¡×¤ÈÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö1·³¤ÎÀèÈ¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£1·³ÀèÈ¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤Èº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄÍª¤Ï¡¢1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ³ÎÊÝ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¡¢àÂè2ÀèÈ¯áÍ×°ø¤È¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤Ë¡£23Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ç¤Ï¥×¥í½é¤È¤Ê¤ëÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾ìÌÌ¤Ç1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÃæ·Ñ¤®¤ÎÅÐÈÄ¤Ç²¿¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÎÅÐÈÄÍ½Äê¤¬Á°Äó¤ÎËõ¾Ã¤À¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¡£¾å°ÌÂÐ·è¤ÎÆ±Àï¤Ç¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï²ù¤·¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÅê¤²¤¿°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¸½¾õ¤ÎÎÏ¤â¼«Ê¬¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤¢¤½¤³¤ÇÀèÈ¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ç¤³¤Î»þ´ü¤Ë¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ÇÀèÈ¯¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ìÁê±þ¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Ê¡¢¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð¸³¤òÎÈ¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤·¤¿¡£