¡Úµ¤¾Ý¡Û25Æü À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÎÌë¤Ï³¤±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë¤â¤Î¤Î ÆâÎ¦¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ËÍë±«¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡¡26Æü ¤ä¤ä±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯ ¸á¸å¤òÃæ¿´¤ËÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤â
À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íë¤òÈ¼¤¤Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
25ÆüÌë¤Ï³¤±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÎ¦¤Ç¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÆÞ¤ê¤Ç¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
26Æü¤â¤ä¤ä±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸á¸å¤òÃæ¿´¤ËÍë±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï²¬»³¤È¹â¾¾¤Ç27ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç26ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç36ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç34ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ç35ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£