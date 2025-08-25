£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥¥¹¥Þ¥¤¤ÎÀèÇÚ¡¦µÜÅÄ½ÓºÈ¤òÆÈÀê¡¡¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¡Ö²¶¤ÎµÜÅÄ·¯¤Ë¶á´ó¤ë¤Ê¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£é£ó¡½£Í£ù¡½£Æ£ô£²¡×¤ÇÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤éàÆÈÀêá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥¹¥Þ¥¤¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì¡Ê¤¿¤«¤·¡á£³£µ¡Ë¡¢Àé²ì·ò±Ê¡Ê¤±¤ó¤È¡á£³£´¡Ë¤ÈÀ¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¡¢Ä¾Â°¤Î£±£±Ç¯¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡×¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡¢µÜÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯ÏÃ¤·³Ý¤±¤Æ²¼¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¤¤¤Êý¤Ê¤ó¥¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¸òÎ®¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë¥¼¥í¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÏ¢ÍíÀè¤â¤Û¤Ü¡Ê¥¥¹¥Þ¥¤¤Ç¡ËÍ£°ì¡¢µÜÅÄ·¯¤À¤±ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Î¸µ¤Ø¤Ï¤³¤ÎÆüÄ«¡¢¾¾ÅÄ¤«¤é¡Öº£Æü¤Ï¤Ý¤«¤Ý¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬µÜÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä¡£
¡Öº£Æü¤â¡¢Ä«£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Îº´µ×´Ö¤«¤é£Ì£É£Î£ÅÍè¤¿¤ó¥¹¤è¡£¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«à²¿¤À¤í¤¦¡©á¤È»×¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¤È³«¤¤¤¿¤é¡Ø¤¢¡¢¸µÂÀ¤«¤éÅÁ¸À¤Ç¤¹¡£àº£Æü¤Ï¤Ý¤«¤Ý¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹á¤Ã¤Æ¡£º´µ×´Ö·ÐÍ³¤Ç¤Ê¤ó¤«¡Ê¾¾ÅÄ¤«¤é¡ËÏ¢ÍíÍè¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¸ß¤¤Ï¢Íí¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é»ÅÊý¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£¤³¤³¤ÇµÜÅÄ¤Ï¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Îº´µ×´Ö¤¬¡¢²¶¤¬¤Ê¤ó¤«¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤·¤Æ¤ë¤ó¥¹¤è¡×¤È»ö¾ð¤òÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¾¾ÅÄ¤¬¡ÖµÜÅÄ·¯¤Èº´µ×´Ö·¯¤¬¤â¤¦¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Ç¡¢º´µ×´Ö·¯¤¬à²¶¤ÎµÜÅÄ·¯¤Ë¶á´ó¤ë¤Êá¤ò¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤·¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Àé²ì¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤¬¼Â¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¤½¤ì¤Ç¸µÂÀ¤«¤éµÜ¤Ã¤Á¡ÊµÜÅÄ¡Ë¤Ë¤³¤¦¡¢¶á´ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£¤·¤Ð¤é¤¯Ìµ¸À¤Î¸å¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¡¢¥Û¥ó¥È¤Ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
