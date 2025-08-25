HANA「自信を持てなかった」過去から「たくさんの皆さんに勇気を届けられるように」“世界を変える30歳未満”受賞に喜び【Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025】
【モデルプレス＝2025/08/25】7人組ダンス＆ボーカルグループ・HANA（ハナ）が25日、都内にて開催された「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」受賞者発表セレモニーに出席。同賞を受賞し、喜びを語った。
【写真】HANA、オーラ抜群の黒コーデで登場
グローバルビジネス誌『Forbes JAPAN』が発表する「世界を変える30歳未満」30人を選出する企画「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」。HANAは「Blue Jeans」がストリーミング4週連続1位を記録し女性グループ史上初の快挙を達成した功績が認められ、受賞に至った。
黒を基調としたシックな服装に赤や紫、金髪といったカラフルな髪色が際立つスタイリングで登場したHANA。NAOKO（ナオコ）がトロフィーを受け取り、JISOO（ジス）が代表で挨拶した。「自分に自信を持てなかった私たちが、今HANAとしてたくさんの皆さんに勇気を届けられるようになったこと、こうやって『30 UNDER 30』に選ばれたこと、とても光栄に思っております。全てが支えてくださる皆さん、応援してくださる皆さんのおかげです。これからもありのままの私たちで一緒に皆さんとともに生きていけるように頑張ります」と今後の活動にも意気込んでいた。
HANAのほか、Audi 特別賞を受賞した女優の浜辺美波、総フォロワー数650万人超えの『午前0時のプリンセス』メンバーでありダンサー・振付師としても活動するJESSICA（ジェシカ）、チャンネル登録者数日本1位のYouTuber・ISSEI（イッセイ）、起業家の北口拓実、将棋棋士の伊藤匠らがセレモニーに出席。MCは、前年の「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024」を受賞した令和ロマンの高比良くるま（※「高」は正式には「はしごだか」）に加え、フリーアナウンサーの福田典子が務めた。（modelpress編集部）
◆HANA「たくさんの皆さんに勇気を届けられるようになった」
◆「世界を変える30歳未満」受賞者が集結
