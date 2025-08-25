Ìô´ÝÍµ±Ñ¡ÖÂ¹¤¯¤ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¤ª¤â¤Á¤ã¹¤¬¤ë¼«¼¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨¡È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î´é¡É¤Î¤¾¤«¤»¤ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¡Ê59¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂ¹¤¯¤ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Í·¶ñ¤¬¹¤²¤é¤ì¤¿¼«Âð¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°ì½ï¤Ë¥×¡¼¥ë³«¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂ¹¤È¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍµ±Ñ¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Â¹¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡Ø¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡Ù¤é¤·¤ÅÅ¼Ö¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¼¼Æâ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¸µµ¤¤ÊÂ¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î´é¡É¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡Íµ±Ñ¤Ï1990Ç¯¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤ÎÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£3ÃË2½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ÃË¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌô´ÝæÆ¡Ê34¡Ë¤Ç2019Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¡¢21Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¡£Íµ±Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½éÂ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
