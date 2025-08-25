神戸市兵庫区出身の日本画家・西田眞人が、阪神・淡路大震災直後の神戸の街並みを描いた作品などを集めた特別展「西田眞人 日本画展 −再生の祈りをこめてー」が、神戸ゆかりの美術館（神戸市東灘区）で開催されている。2025年9月15日（月・祝）まで。

『瓦礫の街』平成8年（1996） 紙本着色 兵庫県立美術館蔵

「震災関連の作品を中心に初期から最新の作品まで、画家の画業を一望できる展覧会です」と、神戸ゆかりの美術館・岡泰正館長は話す。

『赤い家』 昭和52年(1977）麻布着色 柳原銀行記念資料館蔵 大学4年時に制作。 タイトルは『赤い家』だが、作品の裏には「赤い店」との表記があることがわかった。小磯良平の粗いキャンバスに触発された日本画。

1952年、神戸市兵庫区に生まれた西田眞人は、京都市立芸術大学美術学部日本画科を卒業後、兵庫県内の高校で教壇に立ちながら、数々の受賞を重ね声価を高めていった。



1995年に阪神・淡路大震災が発生。西田は神戸の画家としての使命感に突き動かされて、倒壊し廃墟となった神戸の街をスケッチし、作品に仕上げた。火災に見舞われた長田を描いた『黒いアーケード』は、まだ焼け跡が生々しく残った「菅原市場」の震災1か月後の姿。自身が高校時代に利用していた市電が近くを通っていて、なじみのある場所だった。その場所は変わり果てた姿になり、衝撃を受けた。西田は早朝、「隠れるようにして」スケッチしていた。そこへ人が近づいてきた。「怒られるのかと思ったが、『こういうことも大事やね、頑張ってね』と励まされた」という。

『黒いアーケード』平成7年(1995） 紙本着色 京都国立近代美術館蔵

震災が起こる前も、鉄サビを帯びて朽ちていくものを題材にすることが多かった西田。被災後の神戸の街を「残さないといけない」と涙を流すように絵を描いた。日本画は洋画のように見たものをそのままに描くのではなく、スケッチ、小下絵、下絵、本画と冷静な造形的手順を経て作られる。「洋画の再現性と日本画の意匠的要素を融合させ、ひどい状況を俳句や和歌のように詩的にとらえ芸術とする。（震災後の神戸を描いた）作品は見る人に辛いことを思い出させるかもしれないが、心に残る作品群だ」と岡館長は解説する。

展示風景

『黒いアーケード』と並んで展示されているのが『光のアーケード』。震災があった年、1995年の12月に、犠牲者の鎮魂を込めて開催された神戸ルミナリエが題材となっている。この2点は同じ構図、遠近法で描かれており、「光」で溢れる景色は神戸の復興を表している。岡館長は、震災を描いた作品にはなかった人が描かれているとした上で、「この2つの作品が並ぶことは展覧会ならでは」と話す。またこの2点の間には、多聞寺（神戸市垂水区）の仏様を描いた『阿弥陀』も展示され、神戸の街を見守るような配置になっている。

『光のアーケード』 平成8年（1996） 紙本着色 神戸市立博物館蔵

『阿弥陀』平成8年(1996) 紙本着色 個人蔵

『光のアーケード』に続くのは、復興した神戸、闇から光へと変わる。「美しい神戸を描きたい」という西田が、海から見た神戸、山から見た神戸を描く。『輝く街』には、神戸ハーバーランドの夜景が描かれている。離れた位置から見ると、写真のようにキラキラと輝いて見え、近づくとその光は、盛り上がった絵具（顔料）であることがわかる」という。

『輝く街』平成11年(1999) 紙本着色 神戸ゆかりの美術館蔵

復興を果たした神戸の街を記録した後、西田はイギリスの風景を描くようになる。イギリスの透明な光や空気感を日本画で表現できないかと取り組み、新境地を開く。そんな中、母校・京都市立芸術大学の教授職の打診があったが、がんという深刻な病が見つかり、転移もあり長い療養を余儀なくされた。イギリスの清流を描いた『水光』は、最後の作品になるかもと取り組んだ作品だという。西田は闘病の末、快方に向かい、母校の教授も務めた。学生たちから刺激を受け、抽象絵画のような作品も描くようになるなど、変化もあった。神戸の街が震災から復興したように、西田自身も再生し、今に繋がっている。

『夏が行く』平成15年(2003) 綿布着色 敬愛まちづくり財団蔵

『水光』平成19年（2007） 綿布着色 京都市立芸術大学芸術資料館蔵

現在、西田は、全国の一の宮、101社を描くことをライフワークとしている。各地を訪れ、そこでインスピレーションを受けたものをスケッチし、作品にしている。お社を中心に描くのではなく、雨の中の風景だったり、火事で焼失した後の土台だったり、と様々。島根県出雲市にある経島（ふみしま）という神の依代となった神聖な岩塊を描いた『祠る』は、令和6年度の日本芸術院賞に選ばれ、今年6月には天皇皇后両陛下に説明する機会を得た。このシリーズはまだ完結しておらず、西田は「取り組んている間は病にはならない」と笑うという。



会場を訪れる人の年齢層は様々。震災から30年となった今、あの頃を知る人も、そうでない人も「神戸の画家が描く、震災から再生した神戸の美に浸ってほしい」と、岡館長は話す。

『祠る』令和6年（2024） 綿布着色 作家蔵