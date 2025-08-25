TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÎÄ«Á¯¿Íµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¼°Åµ¤Ëº£Ç¯¤âÄÉÅéÊ¸¤òÁ÷¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¼°Åµ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡Ö´Ç²á¤Ç¤­¤Ê¤¤¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹³µÄ¤ÎÊ¸½ñ¤òÅÔ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤­¤¿9·î1Æü¤Ë¤ÏËèÇ¯¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤ÎÅÔÎ©²£ÌÖÄ®¸ø±à¤Ë¤¢¤ëÄ«Á¯¿Íµ¾À·¼ÔÄÉÅéÈê¤ÎÁ°¤Ç¡¢µÔ»¦¤Îµ¾À·¼Ô¤òÅé¤à¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼°Åµ¤Ë¤ÏÎòÂå¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»ö¤¬ÄÉÅéÊ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï½¢Ç¤¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÇ¯¤ÏÁ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2017Ç¯°Ê¹ß¤Ï¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤â9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄÉÅéÊ¸¤òÁ÷¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¾®ÃÓÃÎ»ö¤ÏÄÉÅéÊ¸¤òÁ÷¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¼°Åµ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçË¡Í×¤Ç¡Öµ¾À·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼°Åµ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¤­¤ç¤¦¡¢¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¼°Åµ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¡µÜÀîÂÙÉ§ °Ñ°÷Ä¹
¡Ö¿ÍÆ»¾å¤â¡¢¤½¤ì¤«¤éÇÓ³°Åª¤Ê¤â¤Î¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ°¤­¤ÎÃæ¤Ç¤â´Ç²á¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×

¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï²ñ¸«¤Î¤¢¤È¡¢ÅÔ¤Ë¹³µÄ¤ÎÊ¸½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÅÔ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö´Ø·¸¤¹¤ë³ÆÉô½ð¤Ç¶¦Í­¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£