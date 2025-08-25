中山秀征、長男・次男・三男・四男との“ほぼ顔出し”父子5ショットに反響「みんなイケメン」「大きくなって立派な息子さん達ですね」 妻・白城あやかが公開
元宝塚歌劇団星組トップ娘役で現在はオイルソムリエの白城あやかが22日、自身のインスタグラムを更新。「恒例の#写真館で撮影 三男も20歳になりました」と報告し、夫でタレントの中山秀征（58）と長男・次男・三男・四男との“ほぼ顔出し”父子5ショットを公開した。
【写真】「すごっ！」「みんなイケメン」中山秀征＆息子たちの“ほぼ顔出し”父子5ショット ※2枚目
白城は「家族勢揃いがこの夏休みしかないので、暑かったけどメンズはスーツで 私は絽のお着物で」とつづり、父子5ショット、母子5ショット、夫婦ショットなど4枚の写真をアップした。
父子ショットでは、みなスーツ×サングラス姿でポーズ。身長173センチの中山を囲む息子たちは、写真を見るかぎり全員が中山を超える長身であることがうかがえる。
白城は続けて「すっかり小さいお父さんとお母さんになりましたが」とちゃめっ気交じりにつづりつつ、「どんなに大きくなっても息子達の可愛さは変わらないものですね」と母の気持ちを明かしていた。
親子でのスーツ×サングラス姿に「静かなるドン!?」「映画のポスターみたいです」「カッコ良過ぎます」「ステキなご家族」との反響があったほか、息子たちの近影に「大きくなって立派な息子さん達ですね」「すごっ！」「4人ともイケメン」「お二人のお子様達ですからカッコいいのは当たり前ですが、勢揃いすると圧巻です」といった声が寄せられている。
白城は、1997年3月に宝塚歌劇団を退団。翌年6月に中山と結婚した。2人の間には、4人の息子が誕生している。
