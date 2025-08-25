¤´ÅöÃÏSuica¤ÇÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤Ø¡¡JRÅì¡¢µëÉÕ¶â¼õ¤±¼è¤êµ¡Ç½¤â
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Î´îÀªÍÛ°ì¼ÒÄ¹¤¬25Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢³ÆÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡Ö¤´ÅöÃÏSuica¡Ê¥¹¥¤¥«¡Ë¡×¤òºî¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎµëÉÕ¶â¼õ¤±¼è¤ê¤ä¡¢¥Ð¥¹¤Ê¤ÉÃÏ°è¸òÄÌ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿µ¡Ç½¤òÉÕ¤±¤ë¹½ÁÛ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÃÏÊý¤ÎÌäÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¥¹¥¤¥«¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¥¤¥«¤Îµ¡Ç½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¶âÍ»¤ä³¹¤Å¤¯¤ê»ö¶È¤ò·Ð±Ä¤ÎÃì¤Ë°é¤Æ¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£2034Ç¯3·î´ü¤ÎÆ±»ö¶È¤Ç¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ò24Ç¯3·î´ü¤«¤éÇÜÁý¤µ¤»¤ë·×²è¤Ç¡ÖÀ®Ä¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡24Ç¯4·î»þÅÀ¤Ç¥¹¥¤¥«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ÉÆâ¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Î±Ø¤ò¡¢35Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£