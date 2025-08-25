山形県の河北町で25日、クマの目撃が相次ぎました。午前中に見失って以降クマの目撃情報はありませんが、警察が注意を呼びかけています。

熊が目撃された場所を画像で振り返ります。住宅街からかなりの距離を移動したことがわかります。

■何があったか

25日の午前７時20分ごろ、河北町谷地の河北町民体育館近くでクマ１頭が目撃され、その後クマは町内の数か所で目撃されていることがわかりました。

クマの体長はおよそ１メートルとのことです。

※画像 視聴者提供

クマは最初に目撃された場所から北上するように町内の数か所で目撃されているということで、午前11時前に吉田東線ポケットパークで目撃されたのを最後に、見失ったということです。

町や警察によりますと、現時点で人的被害や物的被害は確認されていません。

警察は「付近にお住まいの方や付近を通行される方は、クマが潜んでいる可能性があります。不要不急の外出は避けて下さい」「新たにクマを目撃された方は、絶対に刺激 することなく、直ぐに自治体や警察に通報してください」と注意を呼びかけています。

