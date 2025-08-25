“とろとろハンドクリーム”に限定の香り「シャルドネ＆ティー」「ピーチ＆ミルク」が登場
蜂蜜を使ったコスメブランド『VECUA Honey』の「ワンダーハニー」から、季節限定のハンドクリームが登場。8月20日より『とろとろハンドクリーム シャルドネ＆ティー』、9月9日より『とろとろハンドクリーム ピーチ＆ミルク』が数量限定で発売される。
【写真】「見た目も可愛い」マスカットがあしらわれた「シャルドネ＆ティー」パッケージ
「とろとろハンドクリーム」は、蜂蜜のようにとろけるなめらかな質感ながら、肌になじませるとベタつかない軽やかなジェルクリーム。乾燥や外部刺激から手肌を守り、季節限定のみずみずしい果実のアロマが使うたびにふわりと香る。
「シャルドネ＆ティー」（880円／税込）は、果実味あふれるシャルドネに紅茶のすっきり感を重ねたフレッシュでフルーティな香り。一方、「ピーチ＆ミルク」（880円／税込）は、ジューシーな桃の甘みとミルクのまろやかさが広がるスイートな香りが特徴となっている。
いずれもアカシアハチミツやローヤルゼリーエキス、ヨーグルト液（ホエイ）などの保湿成分を配合し、パラベン・合成着色料・アルコール・鉱物油を使わない4つのフリー処方となっている。
【写真】「見た目も可愛い」マスカットがあしらわれた「シャルドネ＆ティー」パッケージ
「とろとろハンドクリーム」は、蜂蜜のようにとろけるなめらかな質感ながら、肌になじませるとベタつかない軽やかなジェルクリーム。乾燥や外部刺激から手肌を守り、季節限定のみずみずしい果実のアロマが使うたびにふわりと香る。
いずれもアカシアハチミツやローヤルゼリーエキス、ヨーグルト液（ホエイ）などの保湿成分を配合し、パラベン・合成着色料・アルコール・鉱物油を使わない4つのフリー処方となっている。