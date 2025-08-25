Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡¡
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î²ÏËÌ¤Ï¡ÖSummer ¡Æ25¡×¤È¤Î²Æ¤é¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤Ë¼«¿È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ã¤ó½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¡〜¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ¤ªÊ¢¤ËBaby¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÂÎ·¿¤Ç¤µ¤¹¤¬¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡×¡Ö¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¤É¤³¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
²ÏËÌ¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡¢º£Ç¯5·î¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
