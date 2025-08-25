AKB48、20周年記念のメモリアルブック10・14発売へ 倉野尾成美「20周年イヤーを終えた21年目からこそが、グループにとって本当に大切」

AKB48、20周年記念のメモリアルブック10・14発売へ 倉野尾成美「20周年イヤーを終えた21年目からこそが、グループにとって本当に大切」