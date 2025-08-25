AKB48、20周年記念のメモリアルブック10・14発売へ 倉野尾成美「20周年イヤーを終えた21年目からこそが、グループにとって本当に大切」
2025年12月8日に結成20年を迎えるAKB48が10月14日、20周年を記念したメモリアルブック『AKB48 20th Anniversary Book』を発売する。きょう25日から予約販売が開始となった。
【写真】10年ぶりに劇場に立ちパフォーマンスした前田敦子
本書では、現役メンバー43人の撮り下ろし＆インタビューをはじめ、グループをけん引するメンバーと若手エースによるそれぞれの鼎談、秋元康総合プロデューサーと4代目AKB48グループ総監督・倉野尾成美のスペシャル対談、さらに各誌で活躍し写真集でも話題のメンバーによる水着グラビアなど、20周年にふさわしい充実のコンテンツが収録されている。
20年の歴史を振り返るとともに、現役メンバーのキャラクターに迫る企画や、これからのグループの展望を描く特集など、AKB48の“過去・現在・未来”が詰まった内容となる。
さらに、公式ショップでアクリルスタンドや「サイン＆お渡し会」参加権利が得られるなど、各販売サイトでの特典詳細も発表された。
■倉野尾成美（4代目AKB48グループ総監督）コメント
20周年記念シングル「Oh my pumpkin!」は、AKB48らしい歴史や新しさを感じる作品になりましたが、10年ぶりの記念本も本当に貴重な一冊だと思います。
私はグループ総監督として、歴代総監督のみなさんと、そして秋元 康 総合プロデューサーとも対談させていただきました。特に秋元先生との対談は2人きりなこともあってとても緊張しましたが、いただいた言葉はどれも名言ばかりで「これだけで本がもう一冊できるんじゃないか？」と思うほど、全てが胸に響きました。これからの活動へ向けてとても気持ちが高まり、励みになりました。
20周年イヤーを終えた21年目からこそが、グループにとって本当に大切だと感じています。その前にこのアニバーサリーブックで、これまでの20年の歴史を振り返っていただき、その先の歴史を一緒に創っていただけると嬉しいです。
現役メンバー43名のページや、それぞれのキャラクターを活かした企画も満載なので、私も個人的に今から読むのを楽しみにしています。多くの方に読んでほしい一冊になっていますので、ぜひよろしくお願いします！
