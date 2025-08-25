¡ÈI¥«¥Ã¥×¤ÎÄ¶¿·À±¡É»³ÅÄ¤¢¤¤¡¢¡È°µ´¬¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£¡ÉÈäÏª
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»³ÅÄ¤¢¤¤¡Ê21¡Ë¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù36¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡¢2003Ç¯9·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ºòÇ¯¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢ABEMA¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡Ê¸å11¡§00¡Ë¤Î¡Ö¡ÈÈà½÷¤Î¤³¤È¡¢Á´Éô¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¥°¥é¥Ó¥¢²á¾ê¹Í»¡¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤â¡¢T160¡¦B90¡¦W60¡¦H90¥»¥ó¥Á¤Î¡È°µ´¬¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£¡É¤òÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¡£¡ÈI¥«¥Ã¥×¤ÎÄ¶¿·À±¡É¤¬¤¿¤·¤«¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õÆÃÀ½¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡¢¤½¤Î¤Û¤«ºØÆ£¶³Âå¡¢¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¡¢ÌøÀ¥¤µ¤¡¢¾®¿¹¹áÇµ¡¢À±Çµ¤Þ¤ê¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
