Ë¾·î¿µÂÀÏº¡¡Í½Áª¾¡¤Á¾å¤¬¤êÁ´ÊÆ£Ï£Ð½é½Ð¾ì¡¡£´ÂçÂç²ñ¤¹¤Ù¤ÆËÜÀïÆþ¤êÃ£À®¡Ö¤É¤ÎÁê¼ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤¬Àï¤¨¤ë¡×
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤Îº£µ¨£´ÂçÂç²ñºÇ½ªÀï¡¢Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¬ÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¿¼Ìë¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£Í½Áª£³»î¹ç¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±£±£²°Ì¤ÎË¾·î¿µÂÀÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï£±²óÀï¤Ç¡¢Æ±£±£²£µ°Ì¤Î¥æ¡¼¥´¡¦¥¬¥¹¥È¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£±¾¡£±ÇÔ¡£
¡¡Ë¾·î¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ´ÊÆ¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£´ÂçÂç²ñ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËÜÀï¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿Á´ÊÆ¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢Ë¾·î¤Ï¡Ö¤³¤³¡ÊÁ´ÊÆ¡Ë¤À¤±ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»þ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤âÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¶ì¼ê¤ò¹îÉþ¤·¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¡¡£··î¤ËÊÄËë¤·¤¿¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤ÎÁ°¾¥Àï¤¢¤¿¤ê¤«¤é¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤¬¼çÂÎ¤ÎË¾·î¤À¤±¤Ë¡¢¼Ç¥³¡¼¥È¤ÏºÇ¤âÆÀ°Õ¤Ê¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¤À¡£¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁ°¤Î¼Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼²¼ÉôÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤È£´¶¯Æþ¤ê¡£¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤âÍ½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ËÜÀï¤Ç¤â¼«¿È¤Î£´ÂçÂç²ñ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡£¡¡£±£·Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Á´ÊÆÁ°¾¥Àï¤Î¥Ä¥¢¡¼²¼ÉôÂç²ñ¤Ç¤â£´¶¯Æþ¤ê¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¼«¸ÊºÇ¹â¤Î£±£±£²°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤²¡¢¡Ö¤É¤ÎÁê¼ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤¬Àï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï´°¤Ú¤¼çµÁ¼Ô¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦³Ú¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¡£
¡¡£±²óÀï¤ÇÂÐÀïÍ½Äê¤Î¥¬¥¹¥È¥ó¤È¤Ï¡¢²áµî¡¢¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤ÎÍ½Áª¤Ç£²ÅÙÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£±Ç¯¤ÏË¾·î¤¬¾¡¤Á¡¢£²£´Ç¯¤Ï¥¬¥¹¥È¥ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£¼ê¤ÎÆâ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò»È¤¦´ïÍÑ¤ÊÁª¼ê¤Ç¡¢Â¤âÂ®¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï´üÂÔ¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡£
¡¡Ç´¤ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë¾Ç¤ê¤Ï¶ØÊª¤Ç¡¢¡ÖÁá¤¯·è¤á¤¿¤¤¡ª¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡ª¡¢¤È»×¤¦¤È¡¢°½Û´Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²æËý¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï²æËý¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢µå¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¯¤Ê¤¤Ê¬¥é¥ê¡¼¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤Ï¤«¤Ê¤ê¾ÃÌ×¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¤Ê¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Àï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£