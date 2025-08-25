『あんぱん』嵩の詩の才能に確信を持った八木は… 第107回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第107回（26日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】待望キャラも追加！ 相関図にネット歓喜
前回は、嵩（北村匠海）はあんぱんを配る太ったおじさんの絵が認めてもらえず落ち込んでいた。のぶ（今田美桜）はそのおじさんの絵が好きだと言って嵩を励ます。そんな中、カフェでメイコ（原菜乃華）と鉢合わせた嵩は、会ったことをのぶには内緒にするよう口止めする。それから1か月後のぶの誕生日。お祝いに来ていたメイコから嵩に口止めされた話を聞いて、動揺を隠せないのぶ。そこに嵩が帰ってきて…。
今回は、八木（妻夫木聡）のひらめきで嵩（北村匠海）の詩とイラストが入った陶器のグッズは追加注文がくるほど売れていた。それでももっと詩を書けと言う八木に、のぶ（今田美桜）は嵩は漫画家なのでそんなに詩は書けないと反論してしまう。そんなのぶに、嵩は言葉がどんどん浮かんでくるから大丈夫だと言って詩を書き続ける。そして、嵩の詩の才能に確信を持った八木は、自分の会社で出版部を作り、嵩に詩集を出そうと声をかける。
