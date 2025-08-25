イスラエル軍の空爆によって破壊された建物を見つめるパレスチナ人/Mahmoud Issa/Reuters

（ＣＮＮ）２年前、パレスチナ自治区ガザ地区の最大都市ガザ市は人々の活気にあふれていた。教室は児童でいっぱいになり、市場は買い物客でにぎわい、海辺のカフェは封鎖下の重圧から逃れてきた人々の憩いの場となっていた。

ガザ市は豊かな歴史を誇り、数千年にわたって人が住み続け、古代文明からの相次ぐ侵略によって形づくられてきた。１９４８年のイスラエル建国の際に故郷を追われたパレスチナ人の主要な避難先となり、過去を物語る数多くの遺跡も残されている。

イスラム組織ハマスが２００７年に同地区を掌握した際、事実上の首都にガザ市を選んだのも不思議ではない。

長年にわたる紛争と壊滅的な封鎖、そしてハマスの専制的な統治により、パレスチナ人の暮らしは厳しいものとなった。それでもカタールなどの周辺諸国や国連の支援の下で、ハマスが整備した諸制度は疲弊する住民に一定の秩序を与えてきた。

イスラエルとエジプトが陸海空を封鎖する中でも、確立された地下の密輸網によってガザ市も外の世界を垣間見ることができた。人口の半数が失業し、ハマスの警察が厳しく街を巡回するなど生活は決して楽ではなかったが、それでも抹茶ラテを片手にヨガ教室に通ったり、公園でくつろいだりすることはできた。

だが、かつてはガザ地区の文化と経済の中心だった街が今では無法地帯の廃虚と化した。約２年前のハマスによるイスラエル奇襲をきっかけに、イスラエルは何カ月にもわたる残忍な攻撃を実施した。イスラエルが地下に潜むハマス戦闘員を一掃するために人口密集地への新たな攻撃を計画する中、ガザ市の住民たちは、生き延びられるのかという恐怖に再び直面している。

ガザ市での生活

ハマスの攻撃に対するイスラエルの苛烈（かれつ）な報復によって、沿岸の街における日常生活が崩壊した。

何十万人もの人々が壊れた建物に身を寄せて暮らしているが、ハマスの警察機構が崩壊した後は自力で生き延びなければならない状況に追い込まれている。住民たちは、次の食料搬入の知らせや浴室の水道管からわずかに塩分を含んだ水が流れ出す音に耳を澄ませる。水が出れば、シャワーを浴びる貴重な機会だ。

イスラエルは現地への記者の立ち入りを認めていない。ＣＮＮはガザ市の住民数人に話を聞き、戦火にさらされた街の様子を描き出した。

数万回におよぶイスラエル軍の空爆で高層ビル群はがれきとなり、道路にはごみと下水があふれている。住民が燃料代わりに燃やすプラスチックや木材からの黒煙が空を覆う。近隣での空爆による散発的な爆発音が響く中、上空にはイスラエル軍の無人機が絶えず飛び交う。

通りには発電機から伸びる電線が入り乱れ、電気は料金を払える者だけが利用できる。市場には法外な値段の食料品が乱雑に並ぶ。おそらく、イスラエルがわずかに許可した支援物資搬入のトラックから犯罪組織が略奪したのだろう。

病院や薬局はもはや機能しておらず、衛生用品も欠乏している。シラミの蔓延（まんえん）やビタミンの欠乏、食料不足によって人々は衰弱し、病気になっている。

夜になると武装した暴漢が街を徘徊（はいかい）し、家族は自衛のために銃を手に取る。現金は非公式の銀行システムでガザに届くが、引き出そうとする人は資金を握る組織や個人に最大５０％もの手数料を支払わなければならない。

遺体を食べる犬

ガザ市の住民で4人の子どもがいるマジディ・アブ・ハムディさん（４０）は、爆発による粉じんが街中を覆っており、いまだ残っている住宅にも入り込んで窓ガラスが吹き飛んだ家の中では息をするのも困難だと語った。

ハムディさんは野良犬でさえ行動が変わったと語った。「夜になると犬の遠吠えが聞こえる。多くの遺体を食べて野生化してしまった。鳴き声も変わり、どう猛になっている」

「人にとっても危険で、住民を激しく襲う。２日前、猫が野犬の近くを通りかかったら、２０匹以上の犬が群がって猫を引き裂いてしまった」「人々は３０歳かもしれないが、戦争の疲労で７０歳に見える。飢えと粗末な食事で衰弱している。食糧不足と物価高のため、トイレに行くのは３日に１回だけだ」（ハムディさん）

かつてガザ市の街頭のあちこちで目にしたハマスは姿を消した。政治事務所や市の組織、警察署は破壊され、戦闘員も身を潜めたままだ。

「やつらは制御不能だ。昔とはわけが違う。でも時々、突然現れる。どこから来るのかわからない」と、ハマスに反対する住民のアブ・モハメドさんは語った。

報復を恐れてフルネームを明かさなかったアブ・モハメドさんによると、ハマスには目に見える部隊は存在せず、民間人にはハマスがどうやって組織化されているのか分からないという。

ガザ市の記者、バシャール・タレブ氏は、パレスチナ人を守れないハマスの武器の存在意義に疑問を呈した。

「民間人を一人として守れず、無力な罪なき市民の間で７００日近く続く飢餓と絶え間ない死を防ぐこともできない武器に、どんな意味があるのか」とタレブ氏はフェイスブックに記した。

「静的な組織」ではないハマス

今年１月にイスラエルとの間で停戦と人質の一部解放が合意された際、ガザ市では、武装したハマスの構成員が一斉に軍服で広場に現れた。イスラエルが壊滅を狙った数カ月後も生存していることを誇示するのが狙いだった。

その後数週間、ハマスは拘束したイスラエル人の人質の解放の場で、組織力を誇示する式典を演出した。これにイスラエルは反発し、合意からの離脱をちらつかせた。

最近、ＳＮＳ上で拡散し、ＣＮＮが位置を特定した映像では、覆面姿の武装集団が自動小銃を掲げてハマスの軍事部門カッサム旅団をたたえるかけ声をあげていた。８月に公開された映像では、覆面の戦闘員らが車両に放火し、援助物資を盗む「泥棒や商人」を脅迫する場面が映っている。

米シンクタンク「アトランティック・カウンシル」の研究員で軍事専門家のアレックス・プリツァス氏はＣＮＮに「ハマスが静的な組織や存在ではないことを忘れてはならない」と指摘した。２３年１０月のイスラエルへの奇襲時には一定数の戦闘員を擁して活動を開始したが、その後、ガザでの破壊と戦闘員の死を受けて、積極的な人員募集を行い、メンバーを入れ替えてきたという。

ガザ市に残るハマス戦闘員の正確な数を把握するのはほぼ不可能だ。

「ハマスは統一された勢力ではない。ハマスの政府がガザで選出され、責任を負う機関を有しているが、ハマスの軍事部門は統一された軍隊のようには機能していない。彼らは事実上、戦争のまっただ中にある選出された政府のための反乱勢力のように行動しており、ルールに従って行動していない」（プリツァス氏）