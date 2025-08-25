映画『８番出口』×花江夏樹スペシャルコラボ、「なんか変！」「無限ループ!?」実況風動画公開
俳優・二宮和也が主演する映画『８番出口』（8月29日公開）より、声優・花江夏樹が実況を務めるWEB限定スポットが公開された。
【動画】花江夏樹による映画『８番出口』実況
本作は、2023年に世界的ヒットを記録したゲーム（原作：KOTAKE CREATE）を実写映画化した作品。地下通路をさまよい続ける一人の男が、「異変を見逃さないこと」「異変を見つけたら、すぐに引き返すこと」「異変が見つからなかったら、引き返さないこと」「8番出口から外に出ること」といった条件のもと、“出口”を探す姿を描く。現実と非現実が入り混じる奇妙な世界で、ほんの些細な判断が運命を大きく左右する。
『鬼滅の刃』竈門炭治郎役や『ダンダダン』オカルン（高倉健）役などで知られる花江は、チャンネル登録者数215万人を誇る自身のYouTubeチャンネルでゲーム実況動画を配信し、好評を博している。過去に『８番出口』の実況動画を公開した縁から、今回のスペシャルコラボレーションが実現した。
公開されたスポットでは、これまでの予告映像とは一転、画面に映し出される“異変”を見つけながら「なんか変！」「うしろうしろ!!」「もはや無限ループ！」とリアクションを繰り広げる、花江ならではの実況風動画となっている。
今回のコラボについて、花江は次のようにコメントしている。
「一見シンプルでありながら、進むたびに異変を見つける楽しさと怖さのバランスが素晴らしく、のめり込んでプレイしてしまいました。今回ナレーションのお話をいただいた時も非常にワクワクしました。実況風とのことで、プレイ当初の感覚をもちながらも映画でしか味わえない魅力を伝えられたのではないかと思います。本編映像を拝見して、改めてこの作品の持つ可能性と広がりを感じました！」
