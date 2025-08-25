浜辺美波、“進化”を誓う「自分の型を作り過ぎず、想像を超えた何かを生み出せるよう…」
俳優の浜辺美波（24）が、世界を変革する未来のイノベーターの発掘を目的に、30歳未満の30人を選出する『Forbes 30 UNDER 30 JAPAN 2025』の「UNDER 30 JAPAN Audi 特別賞」を受賞し、25日に都内で行われた受賞セレモニーに出席した。
【全身カット】麗しい！個性的なワンピース姿で登壇した浜辺美波
同アワードは、領域を横断しながら、新しい世代をリードする「30 UNDER 30 JAPAN」の未来を想像する力と掛け合わせることで、Audiが描く“Progress＝進化”に対する新たな視点を設けることを目的としている。
記念のトロフィーを受け取った浜辺は「この度はすてきな賞をいただきまして、本当にありがとうございます」とあいさつし、「“進化”という言葉は、私の中でも大きな一言です。このお仕事をしていると、自分の予想を超えたような表現ができたらいいなと思うことがたくさんありまして、その環境、環境に合わせた心情の変化を大切に、自分の型を作り過ぎず、想像を超えた何かを生み出せるよう、豊かにこれからの表現をできるように向き合ってまいりたいなと思います」と決意新たにスピーチした。
同賞には浜辺のほか、ブレイクダンサーの湯浅亜美、amu株式会社 代表取締役CEO・加藤広大氏がそれぞれ受賞した。
