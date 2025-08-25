°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢¡ÈÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡Ä¡×
½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê21ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
°²ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±Ç²è¡Ö²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡×¡Ê9·î26Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢°¤Éô´²¡¢Æ£¸¶ÂçÍ´¤È¶¦¤ËÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£ºîÉÊ¤¬¡È¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×±ê¾å¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë°²ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤«¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡ÊÇã¤¤Êª¥«¥´¤Ë¡Ë¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤ï¤ê¤È¥¤¥ä¤Ç¡£¤¹¤´¤¯¶ÑÅù¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄËä¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢½Å¤µ¤â¶ÑÅù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊÑ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Êì¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Çã¤¤Êª¥«¥´¤ÎÃæ¿È¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
