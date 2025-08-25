»î¹çÁ°¤Î¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê¥«¥á¥é¡¦·³»Ê¡¡ÆØ»Ë¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡¸òÎ®»î¹ç¡¡µð¿Í£Ï£Â¡½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¡Ê£²£µÆü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë

¡¡µð¿Í¤Î¿·¥Õ¥¡¡¼¥àµå¾ì¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³«¶È¤òµ­Ç°¤·¤¿¡¢µð¿Í·³£Ï£Â¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Î¸òÎ®»î¹ç¤¬¸á¸å£¶»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£µð¿Í·³£Ï£Â¤ÎÍ½Äê¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡¡£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡ÂçÅÄÂÙ¼¨

¡¡£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡¼ÄÄÍÏÂÅµ

¡¡£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡¹â¶¶Í³¿­

¡¡£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡¸¶Ã¤ÆÁ

¡¡£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¾®³Þ¸¶Æ»Âç

¡¡£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡À¶¿åÎ´¹Ô

¡¡£·ÈÖ¡¦Í··â¡¡¸µÌÚÂç²ð

¡¡£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡Â¼ÅÄ¿¿°ì

¡¡£¹ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡Âçµ×ÊÝÇî¸µ

¡¡£ÐËê¸¶´²¸Ê