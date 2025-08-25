◆米大リーグ パドレス２―８ドジャース（２４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５点リードの９回１死で松井裕樹投手（２９）から４試合ぶりの４５号ソロを放ち、リーグトップのシュワバー（フィリーズ）に再び並んだ。シーズン５５発ペースとなった。

この日はローリー（マリナーズ）が本拠地・アスレチックス戦で初回に４８号２ラン、２回に４９号２ランと連発。ア・リーグ本塁打王争い独走で、主に捕手で出場した選手のシーズン最多記録を更新した。ＭＬＢ公式サイトによると、これまでは２０２１年のＳ・ペレス（ロイヤルズ）の４８本が最多だった。

ナ・リーグトップを走る大谷とシュワバーが４５本。スポーツ記録統計を取り扱うデータサイト「オプタ・スタッツ」によると、９月に入る前に３選手が４５発以上を記録したのはＭＬＢ史上３度目だという。前回は２００１年のボンズ（ジャイアンツ）、ソーサ（カブス）、ゴンザレス（Ｄバックス）の３人だった。