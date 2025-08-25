歌手の矢沢永吉（７５）が２４日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。大好きな外食チェーン店を明かす一幕があった。

「ＹＡＺＡＷＡの噂」を検証するトークでＭＣの林修氏から「チェーン系のフードがお好きなんですか？ ココイチとか」と聞かれると「僕、なか卯って知らなかったんですよ。僕、親子丼好きだから、何かのことで、なか卯で食べたんじゃないかな。『この親子丼、めっちゃうまいな！』って言ったら、なか卯だっていうから。俺、行きましたよ。なか卯で親子丼とうどんも食べて」と外食チェーン・なか卯を絶賛した矢沢。

「娘と一緒に暮らしてる時に風邪かなんかひいてたんじゃないかな。僕が娘に『お前、何か食べたいものある？ 親子丼どう？』みたいな感じで。『分かった。親子丼でいいから』『任せて』って、なか卯の持って来て」と、長女で歌手の矢沢洋子との過去のやり取りも披露した。

「これ、宣伝じゃない？ すごい。（なか卯の）社長、何かヨロシク！」と笑った矢沢にスタジオの出演者からは「これは決まるぞ！」「ＣＭ、ＣＭ！」との声も上がった。

さらに「ココイチ、大好きだし。カレーとかラーメンって日本人、みんな好きですからね」とカレーハウスＣｏＣｏ壱番屋の名前も出したところで林氏も「ココイチも大宣伝ですよね。でも、おカネはもういいですよね？」と問いかけ。この言葉に矢沢は「カネです」と即答。爆笑を誘っていた。