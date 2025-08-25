お笑いコンビ「藤崎マーケット」のトキ（40）が24日放送のカンテレ「ウラマヨ！」（土曜後1・00）に出演。とある地方での“出入り禁止”を言い渡されていることを明かした。

この日番組では「実は関西で味わえる北海道のうまいもんSP」を特集。北海道との関わりについて聞かれたトキは「僕、北海道は大好きなんですが…ちょっとワケあって北海道に行けなくて」と告白。相方・田崎佑一は「北海道の営業で、昔2週連続で遅刻して飛ばしたんです。で、藤崎マーケットは今、北海道出禁なんです」と説明した。

するとうつむいたままのトキは「18年前にあったんですけど、そこから出禁令が北海道はまだ解けてなくて」と苦しい表情に。田崎は当時の状況を「2回目遅刻した時に、北海道の社員さんにこれぐらいの距離で」と、顔と顔の近すぎる距離を表現しながら「“お前のせいで来年の北海道の芸人の仕事、全部なくなったわ！”って言われて」と振り返った。

そして「新千歳の空港に行くまでの2時間ぐらいずっと説教されて、空港について最後帰るんですけど、もう二度と北海道に帰って来れないってなって」と続け、「荷物検査を通る時に見たんですけど、両手に持てないぐらい白い恋人を買ってました」とトキの両手が土産物でふさがっていたことを説明したが、トキは「もう二度と会えないんで」と惜しんでいた。