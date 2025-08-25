【FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS】 10月31日12時 サービス終了予定

スクウェア・エニックスは、Android/iOS用RPG「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS（FFBE）」のサービスを10月31日12時に終了する。

“新たなクリスタルの物語”をテーマに2015年にリリースされた「FFBE」が10年間続いたサービスを終了することを決定。終了までのスケジュールが公開され、8月25日16時より課金停止と共に、「グランドフィナーレキャンペーン」が開催されることが発表された。

また、サービス終了後にはユニットやビジョンカードが見られる「メモリアル版」の配信を予定しているとのこと。詳細については今後掲載されるお知らせを確認してほしいとしている。

(C) SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO