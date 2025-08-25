「FFBE」、10月31日12時をもってサービス終了。リリースから10年終了後は「メモリアル版」を配信予定
【FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS】 10月31日12時 サービス終了予定
(C) SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、Android/iOS用RPG「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS（FFBE）」のサービスを10月31日12時に終了する。
“新たなクリスタルの物語”をテーマに2015年にリリースされた「FFBE」が10年間続いたサービスを終了することを決定。終了までのスケジュールが公開され、8月25日16時より課金停止と共に、「グランドフィナーレキャンペーン」が開催されることが発表された。
また、サービス終了後にはユニットやビジョンカードが見られる「メモリアル版」の配信を予定しているとのこと。詳細については今後掲載されるお知らせを確認してほしいとしている。
□「【重要】運営サービス終了のお知らせ」のお知らせ
【重要なお知らせ】- FFBE 公式 (@FFBE_JP) August 25, 2025
いつも『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』をプレイいただき誠にありがとうございます。
このたび、2025年10月31日(金)12:00をもちましてサービスを終了させていただくこととなりました。
長きにわたりプレイいただいた皆さまに心より感謝申し上げます。… pic.twitter.com/9DucJTmaGf
(C) SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO