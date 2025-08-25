28〜31日に西武園競輪で開催されるG3「開設75周年記念ゴールド・ウイング賞」のPRのため、タレントの飯田あすか（31）と元ガールズケイリン選手の高木真備さん（31）が25日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れた。

昨年の覇者・真杉匠（栃木）、新山響平（青森）らのSS班に加え、5月のダービーを制した吉田拓矢（茨城）、今年4Vの山口拳矢（岐阜）ら豪華メンバーが集結。し烈な争いが期待される。

飯田と高木さんが出演している西武園競輪公式チャンネルの「あすまきライン」は、31日に本場で初のファンミーティングを開催する（事前申し込み分は完売、当日券が5枚のみ先着販売）。

本大会のコンセプトは“推し勝”。高木さんは推しに武藤龍生を挙げ「ライン3番手での味のあるレース運びも魅力ですが、平原康多さんの引退で番手を担う機会も多くなってくると思います。やはり地元の選手に頑張ってほしい」とメッセージ。飯田も同じく地元の森田優弥を推し、「ファンミーティングも楽しみ。現地で一緒に盛り上がりましょう」と来場を呼びかけた。

30日には、このほど引退した埼玉の至宝・平原康多さんの引退報告会、トークライブが行われる。来場者には連日、先着で“推し勝”うちわをプレゼント。また、未確定車券2000円分で1回参加できる抽選会も行われ、クオカードやストリートキャップが当たる。売り上げ目標は53億円。