¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ë¿·¤·¤¤¼¼ÆâÍ·¤Ó¾ì¤¬½ÐÍè¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¡£¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÍ·¤Ö»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ä¼«¿È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²Ð»³¤Î¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢¤äÉ¹»³¤ß¤¿¤¤¤Ê³ê¤êÂæ¡¢¹³¶Ý¤ªº½Í·¤Ó¾ì¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡Êì´¶Æ°¾Ð¡×¤È»ÜÀß¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥ª¥ó¤Î¼¼Æâ¸ø±à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤íÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡ª¡ª½ë¤µ¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¯»Ò¶¡¤¬Â¸Ê¬¤Ë¿ÈÂÎÆ°¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë½ê¤Û¤ó¤Þ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢¡¢¡¢¡ª¡×¡ÖËÍ¤ÎÂ©»Ò¤â¾ì½ê¤Ï°ã¤¨¤É¤½¤Î»ÜÀßÂç¹¥¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¤Ê¤É¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£