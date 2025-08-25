ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëÀ¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Î»Ù½Ð ·îÊ¿¶Ñ3512±ßÁý²Ã
¡¡ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤³¤Î²Æ¤Î1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Î»Ù½Ð¤¬3500±ß¤¢¤Þ¤êÁý¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÃº»À°ûÎÁ¤ä¥¢¥¤¥¹Åù¤Î¾ÃÈñ¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã
¡¡Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Î»î»»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤ÎÅìµþÅÔ¤Î²È·×¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÏÌó772²¯±ß¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¿©ÎÁÉÊ¤ÏÃº»À°ûÎÁ¤ä¤ªÃã¡¢¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤Ê¤É¤Î°ûÎÁ¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñ¤¬ÂçÉý¤Ë¿¤Ó¡¢192²¯±ßÍ¾¤ê¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²È¶ñ¡¦²È»öÍÑÉÊ¤Ç¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤ÉÎäË¼´ï¶ñ¤Ø¤Î»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¡¢ÊÝ¸±°åÎÅ¤Ç¤ÏÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ê¤É¤Î»Ù½Ð¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤Î»Ù½Ð¤Ç¤Ï7·î¤Ë2687±ß¡¢8·î¤Ë4337±ß¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢·îÊ¿¶Ñ¤Ç¤Ï3512±ß¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë