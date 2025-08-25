¤ªËß¤Î½ÐÆþ¹ñ1³äÄ¶Áý¡¡±©ÅÄ¤ÈÀ®ÅÄ¡¢Î¹¹Ô¹¥Ä´
¡¡Åìµþ½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍý¶É¤Ï25Æü¡¢¤ªËß´ü´Ö¡Ê8¡Á17Æü¡Ë¤ÎÀ®ÅÄ¡¢±©ÅÄÎ¾¶õ¹Á¤Î½ÐÆþ¹ñ¼Ô¿ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Áí¿ô¤Ï¡¢À®ÅÄ¤¬99Ëü1430¿Í¤ÇÁ°Ç¯Èæ12.1¡óÁý¡¢±©ÅÄ¤¬67Ëü5180¿Í¤Ç11.3¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¿Í¤Î¿¤Ó¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢±ß°Â¤ä³°¹ñ¤ÎÊª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Î¼ûÍ×¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À®ÅÄ¤Î½ÐÆþ¹ñ¼Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬16.5¡óÁý¤Î40Ëü9500¿Í¡¢³°¹ñ¿Í¤¬9.3¡óÁý¤Î58Ëü1930¿Í¡£ÅÏ¹ÒÀè¤Ï´Ú¹ñ¤¬ºÇÂ¿¤ÇÃæ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡±©ÅÄ¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬Á°Ç¯Èæ11.4¡óÁý¤Î34Ëü9440¿Í¡¢³°¹ñ¿Í¤¬11.1¡óÁý¤Î32Ëü5740¿Í¤Ç¡¢ÅÏ¹ÒÀè¤ÏÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤Î½ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢Î¾¶õ¹Á¤È¤â½Ð¹ñ¤¬9Æü¡¢Æþ¹ñ¤¬17Æü¤À¤Ã¤¿¡£