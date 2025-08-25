¼«Î©ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Â¼¡× ¥·¥ã¥ï¡¼¼¼¤äÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¡¢Ê¬Ìî¤´¤È¤ËÀÕÇ¤¼ÔÇÛÃÖ¡¦±¿±Ä²ñµÄ¤â¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ÎÁý²Ã¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¥Ï¥ï¥¤¡£Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼«Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¿¤Á¤¬½»¤à¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Â¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¤·¤¤³¤¤òµá¤á¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ï¥ï¥¤¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î³ä¹ç¤Ï10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê434¿Í¡¢Á´ÊÆ¤Ç5°Ì¤ÈºÇ°¤Î¿å½à¤Ç¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö½ê¶¹¤·¤È¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ÎÊý¡¹¤Î¥Æ¥ó¥È¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È±ü¤ÎÊý¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤«¤é¼Ö¤Ç¤ª¤è¤½1»þ´Ö¡£¤³¤³¤Ë¤Ï180¿Í¤Û¤É¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Â¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Â¼¤Î½»¿Í
¡Ö¤³¤³¤¬»ä¤¬ÎÁÍý¤¹¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤¹¡×
¿å¤òÍá¤Ó¤ë¤À¤±¤Î¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¼¼¡×¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÅÅµ¤¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë½»¤àÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Â¼¤Î½»¿Í¡¡¥«¥é¥é¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤Î8³ä¤Î¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊQ.¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÄÂ¤ÏÊ§¤¨¤Ê¤¤¡©¡Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÏÀ¸³èÈñ¤Î¹â¤µ¤ËÈæ¤Ù¤ÆµëÍ¿¿å½à¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÏÊª²Á¹â¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì±Çñ¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤Î±Æ¶Á¤Ç½»Âð²Á³Ê¤¬¹âÆ¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬ÏÅ¤¨¤ë½»Âð¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Â¼¡×¡¢¤½¤Î±¿±ÄÊýË¡¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Â¼¤Î½»¿Í¡¡¥«¥é¥é¤µ¤ó
¡ÖÀàÅð¤Ï¶Ø»ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉßÃÏ¤Î¶³¦Àþ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°8»þ¤Þ¤Ç¤ÎÁû²»¤â¶Ø»ß¤Ç¤¹¡×
¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢°ãÈ¿¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤ÈÂàµî¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡Ä
¡Ö²ñµÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡×
ÃÏ¶è¤äËÉÈÈ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤´¤È¤ËÀÕÇ¤¼Ô¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢Äê´üÅª¤Ë±¿±Ä²ñµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÀ¯¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¼çÆ³¤Î±¿±Ä¤¬¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â±þÍÑ²ÄÇ½¤À¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¼Â¤Ï½£¤ÎÅÚÃÏ¡£¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Â¼¤ÏÉÔË¡Àêµò¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ©Âà¤¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢º£Ç¯¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¡£
¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Â¼¤ÎËÉºÒÃ´Åö¡¡¥«¥é¥é¤µ¤ó
¡Ö1¤Ä¤ÎÉô²°¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
Â¼¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿NPOË¡¿Í¤¬2020Ç¯¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ª¤è¤½2¸ÄÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ëÅÚÃÏ¤ò140Ëü¥É¥ë¤Ç¹ØÆþ¡£½»Âð¤â´Þ¤áÁ´¤Æ´óÉÕ¶â¤ÇÏÅ¤ï¤ì¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥È¥¤¥ì¤ò¶¦ÍÑ¤Ë¤·¤Æ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÈñÍÑ¤Ï¤ª¤è¤½4Ëü±ß¤Ç¡¢º£Ç¯5·î¤«¤éÅ¾µï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Â¼¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤¿¿Í
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆü¡¹À¸¤±ä¤Ó¤ë¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º£¸å¤ÏÇÀ±à¤Ê¤É¤â±¿±Ä¤·¡¢Íø±×¤ò½»µï¤ÎÁýÃÛ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë½¼¤Æ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Â¼¤ÎËÉºÒÃ´Åö¡¡¥«¥é¥é¤µ¤ó
¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤Æ¸°¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬²È¤ò»ý¤Æ¤ëÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î2ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
