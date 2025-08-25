¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤ÏµÙ¾ì¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£´¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤ÏµÙ¾ì¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£´¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤ÏµÙ¾ì¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£´¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï 2025Ç¯8·î25Æü 16»þ20Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤ÏµÙ¾ì¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£´¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¾å³¤³ô10Ç¯¤Ö¤ê¡¢¹á¹Á³ô4Ç¯¤Ö¤ê¹âÃÍ¡¡DeepSeekÇ®¶¸ºÆ¤Ó¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤ËÇã¤¤½¸Ãæ Åìµþ³ô¼°¡ÊÁ°°ú¤±¡Ë¡áÂ³¿¡¢£Î£Ù¥À¥¦ºÇ¹âÃÍ¼õ¤±°ì»þ£´Ëü£³£°£°£°±ßÂæ²óÉü ¥¢¥¸¥¢³ô¾å¾º¡¡ÊÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤È¿ÍÌ±¸µ¹â¡¡¾å³¤³ô4ÆüÂ³¿¡¢¹á¹Á»Ô¾ìSMIC¾å¾ìÍè¹âÃÍ