¾Ã²Ð¥Ûー¥¹¤Î¶âÂ°À½Ž¢ÅûÀèŽ£¤ÎÊ¶¼º¤¬¸©Æâ¤ÇÁê¼¡¤®ÅðÆñ¤Î²ÄÇ½À¹â¤¤¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¤¬Èï³²ÆÏ¡Ä·Ù»¡¤âÃí°Õ´µ¯(ÀÅ²¬)
8·î¤ËÆþ¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¾Ã²ÐÀò¥Ûー¥¹¤Î¡ÖÅûÀè¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶âÂ°À½¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÏÅðÆñ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤ØÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25ÆüÄ«¡¢¸ÐÀ¾»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¹â»³ ´ðÉ§ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö½»Âð¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö´×ÀÅ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ýÇ¼È¢¤«¤éÅûÀè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ê¸ÐÀ¾»Ô¾ÃËÉËÜÉô¡¡¾®È¨ ½Ó¼£ ¾ÃËÉ»ÊÎá¡Ë
¡ÖËÜÍè¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ë´ÉÁù¡Ê¤«¤ó¤½¤¦Ž¥ÅûÀè¡Ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢º£²ó¡¢Ê¶¼º¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡©»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡©7·î27Æü¤ËÃÏ¸µ¾ÃËÉÃÄ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±¡¢»ÔÆâ1260¤«½ê¤ÎÁ´¤Æ¤Î¼ýÇ¼È¢¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í7·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸Å¸«ÃÏ¶è¡¦ÏÉÄÅÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤Ë27¤«½ê¤ÇÊ¶¼º¤¬È¯³Ð¡£¿¿¤Á¤å¤¦À½17ËÜ¡¢¥¢¥ë¥ßÀ½10ËÜ¤ÎÅûÀè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁí³Û¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÌó20Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅûÀè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÈï³²¤ÏÈ¡ÆîÄ®ÂçÅÚÈî¶è¤Î½»Âð³¹¤Ç¤â¡£
¡ÊÂçÅÚÈî¶è¡¡Çß¸¶ Ì ¶èÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤³¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÊÅûÀè¤¬¡ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â¿Ê¬¡Ê¥Ûー¥¹¤Î¡Ë¾å¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¶èÆâ24¤«½ê¤Î¼ýÇ¼È¢¤«¤é¿¿¤Á¤å¤¦À½¤ÎÅûÀè3ËÜ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÈÅðÆñÈï³²¤Î²ÄÇ½À¡É¤Ç¤¹¡£
º£¡¢³ÆÃÏ¤ÇÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¸©¹ÀîÄ®¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÃÇÌÌ¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£°Õ¿ÞÅª¤ËÆ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÀÚ¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¡×
¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤Ê¤É¤ÎÆ¼Àþ¥±ー¥Ö¥ë¤¬ÀÚÃÇ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶á¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¡Ä¡£
¡Ê¥¤¥Á¥´ÇÀ²È¡¡Çë¸¶ È»°ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÃÈË¼µ¡¤ÎÅÅ¸»¤À¤Ã¤¿¤ê¤³¤ì¤âÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Î¤â¤Î¤ÏÁ´Éô¡¢º£Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹É÷¤òÎ®¤¹¤ä¤Ä¤È¤«¡¢ÅÅµå¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·¡×
Ê¡²¬¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹14Åï¤«¤éÆ¼Àþ150ËÜ°Ê¾å¤ÎÀàÅðÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÅ²¬Ž¥µÆÀî»Ô¤Ç¤ÏÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¤Î½Ö´Ö¤â¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¡£
ÊÕ¤ê¤â°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüË×¸å¤ÎÍ¼Êý5»þ²á¤®¡¢¹õ¤¤¼Ö¤¬¸½¤ì¤ÆÄä¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤é¹õ¤¤¼êÂÞ¤òÉÕ¤±¤¿ÃË¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ËÉÁú¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃì¤ÎÊý¤Ø¡Ä¡£¤½¤·¤ÆÆÍÁ³¡¢Ãì¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ë¤ÈÅÐ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼¡¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ä¡£
ÅÅÀþ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÄ¹¤¤¥±ー¥Ö¥ë¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë»Ñ¤¬¡£ËÉÁú¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃì¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤¢¤È¾å¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿¥±ー¥Ö¥ë¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃË¤Ï¡¢¤³¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯1Ç¯´Ö¤ÎÈï³²·ï¿ô¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Ï2Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï473·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤°¶âÂ°ÅðÆñ¡£ÅûÀè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÂçÅÚÈî¶è¡¡Çß¸¶ Ì ¶èÄ¹¡Ë
¡Ö¤É¤ì¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤âÊü¿å¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯Ã¯¤Ç¤â³«¤±¤é¤ì¤ëÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸°¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Èï³²¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¤·¡¢¿Í¤ÎÌ¿¤Ë·¸¤ï¤ë»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Ê¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤ÎÅûÀè¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬´ÉÍý¡£¤½¤Î°Ù¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï»Ô¤äÄ®¤ÎÊä½õ¶â¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¶âÁ¬Åª¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹â»³ ´ðÉ§ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡ÖÅûÀè¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¼ÂºÝ¤Ë¾ÃËÉÂâ°÷¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÅûÀè¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£Àª¤¤¤è¤¯Êü¿å¤Ç¤¡¢ÁÀ¤¤¤âÄê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÅûÀè¤¬¤Ê¤¤¤È¡Ä¡£
¡Ê¹â»³ ´ðÉ§ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¤ä¤Ï¤êÅûÀè¤¬Ìµ¤¤¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊü¿å¤Îµ÷Î¥¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¼êÁ°¤Ç¿å¤¬¿â¤ìÎ®¤·¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¤È¾Ã²Ð³èÆ°¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÅûÀè¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢±ó¤¯¤ËÊü¿å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿åÎÌ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Î¸úÎ¨¤¬³ÊÃÊ¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸ÐÀ¾»Ô¾ÃËÉËÜÉô¡¡¾®È¨ ½Ó¼£ ¾ÃËÉ»ÊÎá¡Ë
¡Öº£Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÉÁù¡Ê¤«¤ó¤½¤¦Ž¥ÅûÀè¡Ë¤È¤¤¤¦´ï¶ñ¤Ï¡¢¾Ã²Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤ÏÉ¬¿Ü¤Îµ¡ºà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ûー¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¿å¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¸ÐÀ¾»Ô¤È¤·¤Æ¤âºÒ³²ÂÐ±þÇ½ÎÏ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¤ë¤À¤±¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤Æü¾ï¤ËÌá¤ëÍÍ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤ÖÈï³²¡£¤³¤¦¤·¤¿Èï³²¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢25Æü¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ï¡Ä¡£
¡Ê·Ù»¡´±¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÇ¶á¤Ç¤¹¤Í¶âÂ°Åð¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¶âÂ°¤¯¤º¤Î±Ä¶È¾òÎã¤ÎÊý¤¬°ìÉô²þÄû¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
9·î¤«¤é¾òÎã¤Î°ìÉô¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢ÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¶âÂ°¤ÎÎ®ÄÌ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î½èÊ¬µ¬Äê¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹Êó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µÒ¤Ø¤Î¿ÈÊ¬¤Î³ÎÇ§¤ä¼è°úÆâÍÆ¤ÎµÏ¿¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²þ¤á¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀÅ²¬¸©·Ù À¸³èÊÝ°Â²Ý¡¡»³Æâ·ó¸÷ ´ÉÍý´±¡Ë
¡Ö¿ÈÊ¬³ÎÇ§¤äÄ¢Êí¤ÎµºÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅðÉÊ¤ÎÁÜºº¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÈ¿ÍÂ¦¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ê¤Ë¤³¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Î®ÄÌ¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤ÆÈÈºá¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
°¼Á¤Ê¶âÂ°ÀàÅð¡£Èï³²¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
