ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß1½µ´Ö7%Âæ¸åÈ¾

¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡7.73¡¡6.60¡¡6.66¡¡6.22
1MO¡¡9.07¡¡7.39¡¡7.60¡¡7.04
3MO¡¡9.22¡¡7.24¡¡8.04¡¡7.32
6MO¡¡9.31¡¡7.20¡¡8.41¡¡7.51
9MO¡¡9.40¡¡7.26¡¡8.68¡¡7.73
1YR¡¡9.47¡¡7.35¡¡8.91¡¡7.91
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.22¡¡7.32¡¡6.86
1MO¡¡8.41¡¡8.33¡¡7.71
3MO¡¡8.90¡¡8.61¡¡7.69
6MO¡¡9.26¡¡8.82¡¡7.77
9MO¡¡9.58¡¡9.06¡¡7.90
1YR¡¡9.81¡¡9.27¡¡8.02
Åìµþ»þ´Ö16:41¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
±Ñ¹ñ»Ô¾ì¤¬µÙ¾ì¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡£
