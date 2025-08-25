普段食べている野菜の摂取量を「見える化」する取り組みが25日、上山市で開かれました。



上山市のスーパーで開かれたのは野菜をどれぐらい摂取しているかを「見える化」する測定会です。上山市は市民の野菜不足解消につなげようとおととし（2023年）から市内の商業施設などでこの測定会を開いています。



体内で作れず野菜から摂取するしかないカロテノイドの量を皮膚から計測する専用の機械に左手の中指を置くとおよそ10秒で野菜摂取量が数値化されます。数値はAからEまでの5段階で判定され、あわせて、1日に摂取している野菜の量が分かります。

1日に摂取する野菜の量について、国は350グラムを目標としています。一方、厚生労働省によりますと全国平均は256グラムで、県平均は291.9グラムと、目標よりおよそ60グラム、目安として小鉢1皿分が足りていません。

上山市内から来た須藤さん親子。8歳の娘、由希さんは「不足ぎみ」のD判定。父の洋介さん（36）は「目標クリア」のB判定でした。





須藤洋介さん「野菜を食べてるつもりだが、 子どもは野菜が苦手で、特にキュウリは好きだが、キュウリしか食べないので他の物をしっかり食べさせてあげられれば」由希さん「苦手なものからまずチャレンジしてみたい。ホウレンソウとかゴーヤとか緑系の」中川アナウンサーも測定してもらいました。中川アナ「自分でもあまり野菜が摂れていないなと思うんですけど少々不安です。もっといけ Cですか。」職員「日本人の平均摂取値でした」結果は平均値を示す「C」。ここから導き出される1日当たりの平均摂取量は246グラムと目標とされる350グラムと比べると100グラムほど足りないことがわかります。中川アナ「実家にいる時よりも明らかに野菜を食べる量が減ったと思うので、ちょっとずつ改善していきたいと思います」78歳の女性は、これまでに3回測定し、全てA判定だったといいます。女性「野菜が好き。特にカボチャ、ジャガイモ、サツマイモ。（なかなか野菜を摂れない人はどうしたらいい？）煮ものだね。うちはみんな煮物好きだから大根煮たり、ジャガイモ煮たり」上山市健康推進課入野晶子・主査「測ることで自分がどれぐらいか知ってもらって、いつも食べている量で足りていたかなとかちょっと少ないなとかあしたからちょっとだけ増やしてみようかなと思ってもらえたらすごくうれしい」この測定会はことし10月にも市内の商業施設で開かれる予定です。