¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¥Ý¡¼¥ÈÃæ±û¼Ò¡ËÌîµå¤Î¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ï24Æü¡ÊÂæÏÑ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¥Ý¡¼¥È¤ÇÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂæÏÑÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ÂæËÌ»Ô¤ÎÅì±à¾®³Ø¹»¤¬7¡½0¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤ò²¼¤·¡¢À¤³¦°ì¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÂæÏÑ¤¬Æ±Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤Ï1996Ç¯°ÊÍè¡¢29Ç¯¤Ö¤ê¡£
¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¹ñºÝÁÈ¤ÈÊÆ¹ñÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆÁÈ¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬À¤³¦°ì·èÄêÀï¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ¶è¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ÂæÏÑ¤Ï¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¡¢ÃæÆîÊÆ¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò¼¡¡¹¤ÈÇË¤ê¡¢¹ñºÝÁÈ¤ÇÍ¥¾¡¡£À¤³¦°ì·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÁÈ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÀï¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ï1²ó¤Ë·Þ¤¨¤¿ËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2²ó¤È3²ó¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢2¡½0¤Ç¥ê¡¼¥É¡£5²ó¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë5ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·ÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£Áê¼êÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
Åì±à¾®¤ÎÍêÉÒÃË´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÏÄ¹Ç¯¤º¤Ã¤ÈÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¿¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¹ñÌ±¤¬´üÂÔ¤¹¤ëÃæ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡²ó¿ô17²ó¤ò¸Ø¤ëÂæÏÑ¡£µîÇ¯¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÇÔ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê×¡´Á¸¶¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë
