Ê¡²¬»Ô¤Î3»ù»àË´¤Î°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¤«¤é19Ç¯¡¡³ÆÃÏ¤Ç°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤Î·¼È¯³èÆ°

Ê¡²¬»Ô¤Î³¤¤ÎÃæÆ»Âç¶¶¤ÇÍÄ¤¤3¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¤«¤é25Æü¤Ç19Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç»ÔÌ±¤¬°û¼ò±¿Å¾¤ÎËÐÌÇ¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÄ¤¤3¿Í¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î³¤¤ÎÃæÆ»Âç¶¶¤Ë¤Ï25ÆüÄ«¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤ò¤¤¤¿¤ß¡¢²Ö¤¬¼ê¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï2006Ç¯8·î25Æü¡¢Åö»þ¡¢Ê¡²¬»Ô¿¦°÷¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬°û¼ò±¿Å¾¤Ç°ì²È5¿Í¤¬¾è¤ë¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢Åö»þ4ºÐ¤È3ºÐ¡¢¤½¤·¤Æ1ºÐ¤ÎÍÄ¤¤¤¤ç¤¦¤À¤¤3¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤Î»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¸©Ì±Âç²ñ¡×¤Ë½é¤á¤Æ°äÂ²¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³ÆÃÏ¤Ç·¼È¯³èÆ°¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£