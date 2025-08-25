»î¹çÃæ¤º¤Ã¤È¥ä¥¸¡Ä¡Ä¤½¤ÎÅ¨¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡ÖÁÖ²÷¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊÁ¡×¤È¾ÜºÙÌÀ¤«¤¹
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 8-2 ¥Ñ¥É¥ì¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬9²ó¤Ë45¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ö¶á¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬»ö¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤Î¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤ÎÏÆ¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤ï¤·´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤âµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾Ð´é¤Ç¤¿¤¿¤¨¤ä¤é¤ì¤¿¤è¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¾Ð´é¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¯ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¤â¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤âÇË´é¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤¬±ÇÁü¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤º¤Ã¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹3Ï¢Àï¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¥ä¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤ËÈÑ¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¼ª¸µ¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂçÃ«Áª¼ê¤¬9²ó¤Ë°ÕÃÏ¤Î1È¯¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤¬¼«Ê¬¤«¤é¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡£Èà¤Ï»î¹çÃæ¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤·¤Æ±þ¤¸¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÁÖ²÷¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊÁ¤¬¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£