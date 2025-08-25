「得点王を狙ってます」オランダ首位に立つNECで“20歳日本人FW”も絶好調！ 夏のザルツブルク移籍破談には「メディカルは問題なかった」「見返してやりたい」【現地発】
NECナイメーヘンが開幕３連勝と絶好調だ。PSVも勝点９と最高のスタートを切ったが、得失点差でNECが上回り、目下首位に立っている。喜ぶにはまだ早い時期だが、８月24日のNAC戦を３−０の快勝で終えると、ファンやスチュワードは順位表の載ったサイトを開き、幸せそうな表情を隠せなかった。
NEC好調の背景には複数の理由があるが、そのひとつが「取るべき人がゴールを取っている」ということ。１トップ・２シャドーの小川航基、チャロン・シェリー、ブライアン・リンセン、そしてスーパーサブの塩貝健人が揃って２ゴールずつを挙げているのだ。
プレシーズンから絶好調だった塩貝は体調を崩し、開幕戦こそ欠場したが、第２節のヘラクレス戦（４−１でNECの勝利）で小川に代わって69分からピッチに立つと、83分、87分にゴールを決めた。NAC戦でも71分からプレーした塩貝は「プレシーズンからずっと調子が良く、開幕戦はスタメン予定だったので、もったいないことをしました。それでも前回の試合で２点取れました。今シーズンは得点王を狙ってます」と語った。
ヘラクレス戦の２ゴールは、ともに塩貝の点取り屋としての嗅覚が冴え渡ったもの。１ゴール目はカウンターから抜け出したMFファン・クローイのシュートがGKに弾かれたこぼれ球を、冷静に無人のゴールへ流し込んだ。塩貝はラストパスをもらいにゴール前に突っ込んでいかず、ファン・クローイにシュートを打たすも良し、折り返し気味にパスを受けるも良し――のポジショニングを取ったことで、GKが防いだリバウンドに対して余裕を持ってフィニッシュワークできた。
「１点目は、たまたま僕のところにボールが流れてきた。32番（ファン・クローイ）がシュートを打ってこぼれ球が来たんですけれど、以前だったらちょっと入り込んで横にいて触れなかったと思うんですが、ちょっと（ゴール前へのフリーランニングを）タメて、後ろにこぼれてきたボールに反応できた。そういうところでも成長している実感がある」
２ゴール目は左ポケットを突いたFWエル・カチャティのクロスを、ニアポストで塩貝が仕留めた。この直前、ニアにポジションを取ったシェリーの背後から塩貝が猛然と走り込み、さらにニアの位置に割り込んだ。
「２点目は敵よりも味方との勝負だった。ウイングの選手（エル・カチャティ）にボールが抜けたとき、『これ、折返しが来るな。ファーにいたらボールが来ないな。彼（シェリー）の前に入らなきゃ』と思ってニアに走ったら、自分のところにボールが来た。良い形で決めることができました」
NAC戦後、得点王を目標に掲げた塩貝にとって今季、狙うのは何ゴールか。
「冬までに10点取るというイメージがある。シーズンを通じて何点取るというのはないですけれど、取れるだけ取って、もっと上のステージに行きたい。今年の夏にザルツブルク移籍の話がありました。よくわからない形で破談になりましたが、そのクラブ以上のところに行きたい思いがあります。今シーズンが終わったときに、自分を獲らなかったことを見返してやりたい気持ちがあります。
ワールドカップまであと１年しかないということもあり、自分のモチベーション的にはもう切り替えている。同年代のFWが欧州で活躍してますし、同じリーグには日本代表がふたり（小川、上田綺世／フェイエノールト）いる。オランダリーグで彼らよりゴール数を稼ぐことができたら、最後の最後で絶対に滑り込めるので、そこを狙いつつ、しっかり一歩ずつ、まずはチームでポジションをガッチリ掴んでやっていきたい」
「欧州で活躍する同年代のFW」のひとりが今季開幕直後、アンデルレヒトからシント＝トロイデン（STVV）に期限付き移籍した後藤啓介。彼は４節のラ・ルビエール戦（２−１で勝利）、５節のズルテ・ワレヘム戦（２−０で勝利）でゴールを決め、ベルギーリーグ首位のSTVVで早くも存在感を示している。
