「新たな歴史！」韓国代表に史上初の“ドイツ系選手”誕生！ 日本代表FWの同僚、初招集の22歳に母国メディア期待感「メンバー発表の中心人物」
韓国代表は８月25日、９月のアメリカ遠征に臨むメンバーを発表。招集26人の中にドイツ生まれのMFイェンス・カストロップが名を連ねた。外国生まれのハーフの選手がA代表に選出されるのは韓国サッカー史上初めてとなる。
ドイツ・デュッセルドルフ生まれのカストロップは、ドイツ人の父と韓国人の母を持つ22歳。ケルンのアカデミー出身で、2020年にトップチームに昇格し、その後はニュルンベルクを経て、今季から日本代表FW町野修斗も在籍するボルシアMGでプレーしている。
U-16からドイツの年代別代表に招集されてきたが、今年、登録先をドイツサッカー連盟から韓国サッカー協会に変更。韓国代表でプレーする意思を固めていた。
そんななか、アメリカ代表、メキシコ代表との国際親善試合に挑む代表メンバーに、ついに史上初のドイツ系選手として選出。韓国メディア『デイリースポーツ』によると、ホン・ミョンボ監督は会見で初招集の同選手をこう評価した。
「カストロップは若い選手だが、ドイツの舞台で着実に成長してきた選手だ。代表入りを決めた彼の強い意志と責任感を高く評価している。彼の情熱はチームに新たな活力を与え、力となるだろう」
また『スポーツ朝鮮』は、「韓国サッカーの新たな歴史！」と見出しを打ち、「ホン・ミョンボ監督は韓国代表メンバーを発表。その中心人物は、韓国とドイツの二重国籍を持つカストロップだ。外国生まれの混血選手が初めて代表チームに選出された」と期待感を持って伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大衝撃だ！」「密告したのは日本人ではなく韓国人だった」元バルサの“韓国のメッシ”、久保建英も受けた出場停止処分に新事実！韓メディアは唖然＆悲嘆
ドイツ・デュッセルドルフ生まれのカストロップは、ドイツ人の父と韓国人の母を持つ22歳。ケルンのアカデミー出身で、2020年にトップチームに昇格し、その後はニュルンベルクを経て、今季から日本代表FW町野修斗も在籍するボルシアMGでプレーしている。
そんななか、アメリカ代表、メキシコ代表との国際親善試合に挑む代表メンバーに、ついに史上初のドイツ系選手として選出。韓国メディア『デイリースポーツ』によると、ホン・ミョンボ監督は会見で初招集の同選手をこう評価した。
「カストロップは若い選手だが、ドイツの舞台で着実に成長してきた選手だ。代表入りを決めた彼の強い意志と責任感を高く評価している。彼の情熱はチームに新たな活力を与え、力となるだろう」
また『スポーツ朝鮮』は、「韓国サッカーの新たな歴史！」と見出しを打ち、「ホン・ミョンボ監督は韓国代表メンバーを発表。その中心人物は、韓国とドイツの二重国籍を持つカストロップだ。外国生まれの混血選手が初めて代表チームに選出された」と期待感を持って伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大衝撃だ！」「密告したのは日本人ではなく韓国人だった」元バルサの“韓国のメッシ”、久保建英も受けた出場停止処分に新事実！韓メディアは唖然＆悲嘆